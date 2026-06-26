Selección de Irán intenta enorgullecer a la nación a pesar de las dificultades, afirma DT Ghalenoei

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Irán

La selección de Irán aspira a enorgullecer a su nación en el choque frente a Egipto, ‌cuando se jugará el ‌pase a la siguiente ronda del Mundial, dijo el jueves el entrenador Amir Ghalenoei, quien se negó a pronunciarse sobre las celebraciones del "Orgullo" en torno al partido.

La selección iraní viene de dos empates contra Bélgica y Nueva Zelanda, lo que le da una remota posibilidad de liderar el ​Grupo G, a ⁠pesar de haber tenido que entrar y salir de ‌Estados Unidos poco antes y después de cada ⁠uno de sus partidos.

Las autoridades ⁠estadounidenses han flexibilizado las restricciones de viaje de cara al partido contra Egipto, aunque la Federación Iraní de Fútbol afirmó el ⁠miércoles que funcionarios habían "causado problemas" cuando la selección ​viajó desde su base en México para ‌el choque del viernes.

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Ghalenoei dijo ‌a periodistas que las restricciones "habían afectado físicamente" en los ⁠partidos anteriores, pero que Irán se encuentra ahora "en mejor forma y también en una mejor posición".

Afirmó que la posibilidad de que Irán entrara en Estados Unidos con más ​antelación antes ‌de los partidos "era nuestro derecho, del que deberíamos haber disfrutado en los dos partidos anteriores".

La rueda de prensa del jueves comenzó con un responsable de la FIFA que leyó un comunicado de la ⁠Federación Iraní de Fútbol, en el que se informaba a los periodistas de que Ghalenoei solo respondería a preguntas sobre el partido contra Egipto.

Sin embargo, Ghalenoei sacó a colación las restricciones de viaje impuestas a Irán sin que se le preguntara al respecto, y el debate derivó rápidamente hacia la decisión de ‌los organizadores locales de designar el encuentro como el "Partido del Orgullo" de Seattle.

Ghalenoei, haciéndose eco de los comentarios de su par egipcio Hossam Hassan, afirmó que a su equipo solo le preocupaba el partido.

"Vamos a ser positivos", afirmó. "No vamos a ‌pensar en ningún otro tema (...) el objetivo es llevar alegría a nuestro pueblo".

"Toda nuestra atención se centrará en el partido de mañana, ‌en salir airosos ⁠de él, y cualquier otra cosa que esté prohibida (...) no queremos hablar de ello. Solo ​vamos a hablar de fútbol, de lo bonito que es este deporte y de lo divertido que va a ser", concluyó.

Con información de Reuters