La familia de la Ernestina Pais publicó un mensaje informando sobre cuándo será el velatorio de la conductora, periodista y actriz, que falleció este viernes a los 54 años, a raíz de un accidente ferroviario.

El velorio de Pais se llevará a cabo el domingo 28 de junio en la sala Alessandria, ubicada en la planta baja de Av. Córdoba 5084. Según se reportó, solamente familiares, amigos y seres queridos están invitados a acompañar la despedida, en una ceremonia que comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 11.30.

“La intención de la familia es que haya un responso íntimo, muy cerrado”, precisó la movilera del programa de El Nueve Implacables, confirmando además que “por lo que se sabe hasta ahora, no va a haber velatorio”. Pues la familia optó por una ceremonia íntima y reservada.

Además, se supo que los restos de la conductora no descansarán en el Panteón de Actores del cementerio porteño, lo que refuerza la idea de una ceremonia estrictamente familiar y privada.

Ernestina Pais murió en un fatal accidente: los resultados de la autopsia

La conductora murió el último viernes a los 54 años, luego de un accidente ferroviario en Martínez. De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, Pais presentaba un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una “contusión esplénica”, que es una lesión en el bazo que ocurre frecuentemente por golpes en el abdomen durante accidentes viales.

Además, se tomaron muestras de ADN y se extrajeron otras de sangre y orina que serán sometidas a estudios toxicológicos. Aunque los resultados de estos estudios complementario pueden demorarse semanas. La investigación está a cargo de fiscal María Paula Hertrig, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne.

La conductora conducía un Honda Civic cuando cruzó el paso nivel de la calle Sáenz Peña y Elcano de San Isidro, con barrera baja, y fue arrollada por una formación del Tren de la Costa. En el lugar del accidente trabajan en el lugar bomberos y peritos, que investigan cómo sucedió la tragedia. La investigación está en manos de la UFI de Martínez.

Desde la cuenta de X del Multiteatro, el productor Carlos Rottemberg reveló que Ernestina Pais se dirigía a hacer una función de El divorcio del año cuando ocurrió la tragedia: "Causa estupor en el público -al llegar al teatro Nini Marshall de Tigre- el enterarse del trágico fallecimiento de la actriz y conductora Ernestina Pais, quien tenía función de la obra El divorcio del año. Desde esta Casa Teatral acompañamos con pesar y tristeza a su familia".