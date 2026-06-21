Arrancaron: silbidos e insultos por las pausas de hidratación en los estadios del Mundial

Silbidos y críticas contra el cooling break en el Mundial 2026 durante Países Bajos vs. Suecia y España vs. Cabo Verde.

Las pausas de hidratación impuestas por la FIFA para el Mundial 2026 fueron duramente reprobadas por hinchas, jugadores y técnicos que participan de la competencia en este último fin de semana. El sábado, fanáticos de Países Bajos silbaron en el segundo tiempo luego de que el encuentro sea detenido, mientras que el capitán Virgil Van Dijk dijo, tras la goleada frente a Suecia, declaró que es "algo curioso" y que no le gusta mucho; una situación similar se repitió en las gradas este domingo durante el encuentro entre España y Cabo Verde.

Estas pausas, también conocidas como cooling breaks, volvieron a quedar en el centro de la escena después de que varios protagonistas se quejaran de que alteran el desarrollo de los encuentros: en el caso del triunfo 5 a 1 de la 'Oranje' sobre el combinado nórdico, el impacto del segundo parate quedó expuesto en el desarrollo del juego, cuando los suecos habían logrado descontar y atravesaban su mejor momento. Mientras presionaban a los neerlandeses y se acercaban con peligro para acortar la distancia en el marcador, llegó la interrupción para que los futbolistas tomaran agua y se emitieran las publicidades. Tras la reanudación, los dirigidos por Ronald Koeman recuperaron el control, convirtieron un gol más y sentenciaron el partido.

El cooling break, en el ojo de la tormenta: las críticas a la nueva regla de la FIFA en el Mundial

Fue en el descanso durante el complemento cuando se produjo la reacción más notoria del público: mientras el juego permanecía detenido durante cerca de tres minutos, los hinchas de ambos países comenzaron a manifestar su descontento con una silbatina generalizada. Aunque en jornadas anteriores ya se habían registrado algunas muestras de desaprobación, esta fue la primera expresión masiva de rechazo por parte de los espectadores.

"El cooling break es algo curioso. He estado viendo casi todos los partidos hasta ahora y, cada vez que se pasa a publicidad, resulta un poco... La verdad es que no me gusta mucho. Creo que para los hinchas que lo ven por televisión tampoco es algo ideal. Si hace mucho calor, obviamente está bien incluirlas, pero habría que analizar cada partido de forma individual", expresó Virgil Van Dijk, otro que se mostró en contra de esta nueva medida.

Virgil Van Dijk fue uno de los jugadores que se expresó contra el cooling break en el Mundial.

La medida, que ya se utilizaba en las competencias de CONMEBOL y fue incorporada también a la Copa del Mundo, estuvo presente en todos los partidos disputados hasta el momento. Sin embargo, con apenas dos fechas disputadas y todavía varias semanas de competencia por delante, el malestar de los aficionados comenzó a hacerse cada vez más evidente. En el encuentro entre Países Bajos y Suecia, las dos parcialidades coincidieron en los abucheos durante una de las interrupciones, una situación que se repitió en el duelo entre España y Cabo Verde, y que refleja el creciente descontento con la implementación de los cooling breaks.

Marcelo Bielsa criticó las pausas de hidratación en el Mundial 2026: "Altera la concepción del fútbol"

Consultado al respecto de este tema tan debatido, el "Loco" contestó que “jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. No le agrega nada y le quita mucho". Incluso, enfatizó: "Cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones que no las discuto ni las analizo". También recalcó que "antes de esta decisión, el fútbol tenía una característica y ahora tiene otra. La gente se enamora del juego por sus características”.