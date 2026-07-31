Reforma laboral en Vaca Muerta: sindicato y cámaras pactan un acuerdo de productividad

Sellan un acuerdo de productividad entre sindicato y cámaras clave vinculadas a Vaca Muerta con la Reforma laboral de Milei.

En un paso destacado para la industria energética, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa junto a dos cámaras empresariales vinculadas a Vaca Muerta firmaron un acuerdo de productividad que marca un precedente en la región.

La negociación directa entre ambas partes se enmarca en la Ley de Modernización Laboral, uno de los pilares de la reforma impulsada por el Gobierno nacional. El convenio establece un esquema de incentivos ligados al cumplimiento de objetivos operativos que son medibles y verificables.

El propósito principal es fomentar mejoras en la productividad, la eficiencia operativa, la capacitación, el desempeño y la seguridad de los trabajadores del sector.

Las cámaras involucradas son la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE), que junto al sindicato acordaron implementar un Programa de Incentivo Variable por Resultados Operativos específicamente para la actividad de perforación en la Cuenca Neuquina.

Para garantizar la correcta aplicación y seguimiento del programa, se creó una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del gremio y de las cámaras. Este organismo tendrá la responsabilidad de monitorear la evolución del acuerdo y promover acciones de capacitación y desarrollo de recursos humanos.

Sellan un acuerdo de productividad entre sindicato y cámaras clave vinculadas a Vaca Muerta con la Reforma laboral de Milei.

Desde el Gobierno destacaron este convenio como "un paso concreto" para consolidar un modelo de relaciones laborales que apueste a la productividad, competitividad, capacitación y empleo formal, todo a través del diálogo entre trabajadores y empleadores.

Esta nueva disposición, que facilita acuerdos directos entre las partes, ratifica la apuesta oficial a modernizar el sector laboral en actividades estratégicas como la de Vaca Muerta, buscando así potenciar uno de los motores económicos más importantes del país.

Empresarios que pedían la reforma laboral van a la Justicia para frenarla

A cinco meses de su sanción parlamentaria, la reforma laboral está a punto de iniciar una fase insólita de su corta vigencia: los mismos empresarios que la reclamaban irán a la Justicia para ponerle freno. El “logro” corresponde en su totalidad al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, factótum de buena parte de la normativa y sobre todo de su reglamentación, que consiguió el récord absoluto de aunar en su rechazo a sindicalistas y cámaras empresarias.

La decisión de los hombres de negocios maduró en las últimas semanas y se mantuvo inalterable a pesar de que este lunes el Gobierno publicó un decreto reglamentario que dio marcha atrás, en parte, sobre otro anterior que recortaba fondos de gremios y patronales.

El Destape pudo confirmar que al menos dos de las entidades de comercio y servicios más importantes, que constituyen la mayor fuente de mano de obra privada con más de 4 millones de trabajadores en la actividad, preparan en sintonía una estrategia judicial para detener el decreto 407/26 que forzó la renegociación de más de 800 convenios colectivos de trabajo.

Se trata de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), signatarias entre otros convenios del que corresponde a la Federación de Empleados de Comercio (Faecys) bajo la conducción de Armando Cavalieri.