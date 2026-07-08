Hay que abrigarse por culpa de Milei

Falta gas en el país de Vaca Muerta. Es el punto ciego del superávit energético y el reverso de la publicidad permanente que el gobierno de Javier Milei hace por el aumento de la producción de gas. El Destape lo anticipó hace dos semanas y el Gobierno lo negaba hasta que el nuevo vocero Adrian Ravier lo admitió de la peor manera, en su primera conferencia de prensa: “Esto conduce a otro tipo de acciones en las familias de decir ‘ahora que está más caro el el gas, voy a tratar de abrigarme antes que prender el gas’”, dijo

Con el inicio del frío, el consumo domiciliario creció y comenzaron los cortes en las estaciones GNC y las industrias con contratos interrumpibles, algo que está previsto en el protocolo pero podría haberse evitado si el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía se hubieran preocupado por eso. Miles de usuarios quedaron afectados.

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Lo que aparece ausente son las razones de la falta de gas y el aumento de los precios. Sobra gas pero no hay cómo transportarlo. “Empezó en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Ahora lo que está pasando es que en Córdoba y en Santa Fe se están concentrando los cortes a las industrias”, dice Rubén Ruiz, el secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural. En un comunicado, el sindicado enumeró las obras de infraestructura abandonadas por el gobierno de La Libertad Avanza y los datos que el Ejecutivo oculta. Por un lado, Milei frenó la construcción del segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner (rebautizado Perito Moreno), no terminó la reversión del Gasoducto Norte y dejó sin finalizar la Planta Compresora de Las Armas que tiene un avance del 80% y garantizaría el servicio pleno de gas natural en Mar del Plata y otros seis distritos de la costa bonaerense. Por el otro, compró tarde y más caro los 27 buques de GNL para proveer a las industrias. Por indicación de Milei, la secretaria María Tettamanti pretendió sumar un intermediario privado (“agregador comercial”) y la operación fracasó ante el aumento de precios producidos por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

Por el otro lado, bajo las órdenes del topo que vino a destruir al Estado desde adentro, el Gobierno decidió apartar a Enarsa como proveedor de última instancia y dejó el abastecimiento librado a la ley del más fuerte. Desde el sindicato del Gas explican cuál es la diferencia. Antes, cuando las distribuidoras o comercializadoras tenían algún problema para satisfacer la demanda -habían vendido más gas que el contratado, se quedaban “cortas” o tenían problemas-, Enarsa cumplía una función amortiguadora y las auxiliaba. Primero les proveía el fluido faltante y después lo cobraba. Ahora no. El lugar de la compañía estatal fue ocupado por empresas (especialmente la multinacional Trafigura, con sede en Singapur) que ganaron los contratos de los barcos de GNL y pretenden vender el gas a un precio desmesurado, hasta 5 veces más caro que el que se produce en Argentina. Las industrias se niegan a pagar ese precio y las distribuidoras las postergan gracias a los “contratos de transporte en firme con ventana” que autorizó el Gobierno y les permite satisfacer a otros usuarios.

A través de la resolución 66/26, el gobierno de Milei le permitió a las distribuidoras de gas natural utilizar esa variante contractual que estaba en desuso y redefinir el uso de los volúmenes que compran a los productores de gas. Los que contrataron en firme (más caro) tienen garantizado el abastecimiento durante 300 días al año, pero pueden sufrir cortes los otros 65 días en forma aleatoria.Los perjudicados, explican desde APJ, son los compradores con consumos mayores a 1000m3 y hasta 9000m3, por lo general industrias y pymes. “Las distribuidoras usaron el gas que tenían contratados las industrias pero no lo estaban usando todo junto. Ahora lo quieren usar y no lo tienen. Si aumenta la temperatura se va a resolver pero el frío va a volver la semana que viene”, dice Ruiz.

“La exportación de gas y la rentabilidad empresaria no pueden ser el único objetivo posible. La calidad de vida de los argentinos/as tiene que ser prioridad. Las restricciones en un país que produce más gas que el que consume es una contradicción que ningún gobierno resolvió. El Estado ausente no es solución. El mercado solitario tampoco”, dice uno de los comunicados del sindicato del Gas, que está adherido a la FETERA de la CTA.

Beneficiado por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, Milei tiene récord de producción y exportación en Vaca Muerta. Sin embargo, lo que produce no alcanza para abastecer el mercado interno por falta de obras de infraestructura y falta de políticas públicas.

Los contrastes son fuertes incluso en un sector de altísima rentabilidad, que está entre los grandes ganadores del modelo. La APJ GAS denuncia que la atención a los usuarios de gas natural en el Oeste y Norte del Gran Buenos sufre el cierre de sucursales de la empresa Naturgy Ban y el despido por goteo que afecta a casi dos millones de usuarios. “Durante el ejercicio 2025, Naturgy obtuvo ganancias por 183 mil millones de pesos pero sigue desmantelando su estructura de atención al cliente en su área de concesión que abarca 30 partidos del Gran Buenos Aires y 15.000 kilómetros cuadrados”, dice el comunicado.