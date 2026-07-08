Exdirector de mexicana Pemex es detenido, según registros

El exdirector general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Víctor Rodríguez, fue detenido el martes en Ciudad de México, luego de acusaciones de su esposa, quien hizo público un video en el que supuestamente el exfuncionario la maltrataba.
De acuerdo al registro nacional de detenciones de la Secretaría de Seguridad de México, Rodríguez, quien dejó la dirección de Pemex a mediados de mayo, fue detenido por la policía ministerial en una céntrica colonia de la Ciudad de México.
El reporte de la autoridad no menciona una causa de la detención del exfuncionario.
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Rodríguez y la presidenta Claudia Sheinbaum son muy cercanos y amigos desde hace décadas. La mandataria dijo tras la divulgación del video que no protegería a nadie y se aplicaría la ley; puntualizó que el exdirector de la petrolera estatal no ocuparía ningún otro cargo en el Gobierno.
En el vídeo, de unos minutos, se ve a Rodríguez agarrando a una mujer por el cuello, tirándole del pelo, empujándola y sujetándola sobre un sofá.
Rodríguez, que aparece con el torso desnudo durante parte de las imágenes, es claramente identificable. Al principio también se ve a un niño pequeño, que luego sale corriendo del encuadre. Reuters no pudo verificar dónde ni cuándo se grabó el video.
Con información de Reuters