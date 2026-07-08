Desgaste del Mundial empieza a pasar factura a la selección de Noruega, dice DT

Por Philip ​O'Connor

7 jul (Reuters) - El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, dijo que algunos ‌de sus ‌jugadores no se han sentido bien de cara al partido de cuartos de final del Mundial contra Inglaterra del sábado, ya que un mes de viajes, entrenamientos y ​partidos de ⁠alta presión está empezando a ‌pasar factura a la plantilla.

El ⁠delantero Jorgen Strand ⁠Larsen es uno de los que tiene problemas de salud, señaló Solbakken.

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"En realidad, ⁠solo Jorgen ha tenido fiebre, ​pero ha habido algunos ‌casos aislados de ‌tos y voz ronca. Pero hay ⁠aire acondicionado, vuelos, vestuarios y todo eso", dijo Solbakken a los periodistas. "Hay 50 personas (en la delegación de ​Noruega), ‌así que sería extraño que no surgiera algún problema".

Marcus Holmgren Pedersen estuvo ausente en el partido de octavos de final ⁠que Noruega ganó el domingo 2-1 a Brasil por enfermedad, aunque Solbakken consideró que la presión de la experiencia del Mundial también pudo haber afectado al jugador de 25 años.

"Creo, ‌sin ser médico, que es una combinación de que el chico es joven, vino al Mundial pensando: 'Voy a ser el suplente de Julian (Ryerson)'. Ha ‌disputado dos partidos y ha jugado muy bien", explicó Solbakken.

"Ha recibido muchos ‌estímulos, tiene ⁠la cabeza llena, su cuerpo está repleto de impresiones ​y, entonces, el sistema colapsa un poco", apuntó.

Con información de Reuters