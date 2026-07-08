Los nombres de los hijos de Diego "Cholo" Simeone: quiénes son y a qué se dedican

Diego Simeone es padre de cinco hijos, nacidos de dos relaciones.

Diego Simeone es una de las figuras más importantes del fútbol argentino, tanto por su trayectoria como jugador como por su exitosa carrera como entrenador. Sin embargo, además de su recorrido deportivo, la familia que formó y el presente de sus cinco hijos también despiertan un creciente interés.

Cuántos hijos tiene Diego Simeone y quiénes son

A lo largo de su vida, Diego Simeone formó una familia con cinco hijos, nacidos de dos relaciones distintas.

Los tres mayores, Giovanni, Gianluca y Giuliano Simeone, son fruto de su matrimonio con Carolina Baldini, de quien se separó en 2008. Años más tarde inició una relación con Carla Pereyra, con quien tuvo a Francesca y Valentina. La pareja contrajo matrimonio en 2019, el mismo año en que nació su hija menor.

Mientras los tres varones eligieron seguir el camino del fútbol profesional, las dos más pequeñas aún transitan su infancia acompañando a sus padres en España.

Giovanni, Gianluca y Giuliano: los hijos futbolistas de Diego Simeone

A lo largo de su carrera, Diego Simeone siempre destacó el valor de la familia como parte fundamental de su vida

El mayor de los hijos de Diego Simeone es Giovanni Simeone, nacido en Argentina en 1995. El delantero construyó una destacada carrera en el fútbol europeo y actualmente juega en el Napoli, uno de los equipos más importantes de la Serie A italiana. Gracias a su capacidad goleadora, logró consolidarse como una de las principales referencias ofensivas del club.

Tres años después nació Gianluca Simeone. Formado futbolísticamente en River Plate, también decidió desarrollar su carrera como delantero. En la actualidad integra el plantel del Rayo Majadahonda, equipo del fútbol español, donde continúa sumando experiencia profesional.

El menor de los hermanos futbolistas es Giuliano Simeone, nacido en Italia en 2002. Además de la nacionalidad argentina, posee ciudadanía española y juega en el Atlético de Madrid, el mismo club que dirige su padre desde hace más de una década.

Francesca y Valentina, las hijas menores del entrenador

Tras su separación de Carolina Baldini, Diego Simeone comenzó una relación con Carla Pereyra, a quien conoció en Entre Ríos en 2013. El propio entrenador recordó el inicio de esa historia de amor durante una entrevista con Vanity Fair, donde aseguró que el flechazo fue inmediato y que desde aquel primer encuentro nunca volvieron a separarse.

De esa relación nacieron Francesca y Valentina, las dos hijas menores del entrenador argentino. Francesca llegó al mundo en 2016, mientras que Valentina nació en 2019, el mismo año en que sus padres decidieron casarse.

Las niñas suelen aparecer ocasionalmente en las publicaciones que comparten sus padres en redes sociales, principalmente durante celebraciones familiares o vacaciones, aunque ambos procuran preservar parte de su vida privada.

Las dos hijas menores del entrenador nacieron de su relación con Carla Pereyra y crecen en España junto a sus padres

La familia, un pilar fundamental para Diego Simeone

A lo largo de su carrera como futbolista y entrenador, Diego Simeone siempre destacó la importancia de la familia en su vida personal.

Después de vestir la camiseta de la Selección Argentina entre 1988 y 2002 y retirarse del fútbol profesional en 2006, construyó una exitosa etapa como director técnico al frente del Atlético de Madrid, donde permanece desde 2011 y se convirtió en uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol mundial.

Mientras continúa liderando al conjunto español, el exmediocampista también disfruta de ver cómo sus hijos mayores desarrollan sus propias carreras deportivas y acompaña el crecimiento de Francesca y Valentina. La historia familiar de Diego Simeone combina dos generaciones unidas por el deporte y un presente en el que el apellido sigue teniendo un fuerte protagonismo dentro del fútbol internacional.