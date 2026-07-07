Las aspiraciones presidenciales de Marine Le Pen aguardan el veredicto de un tribunal francés

FOTO DE ARCHIVO: La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, miembro del Parlamento por el partido Reagrupación Nacional (RN), pronuncia un discurso ante sus seguidores durante una feria rural en Lievin, al norte de Francia

La ​líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen sabrá este martes, tras meses de incertidumbre y después de que se publique la resolución de un tribunal de apelación de París, si la ‌inhabilitación electoral por financiación ilícita de su partido ‌le impedirá presentarse a las elecciones presidenciales del año que viene.

Las aspiraciones presidenciales de Le Pen llevan en el limbo desde marzo de 2025, cuando se le impuso una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos por malversar más de 4 millones de euros (4,6 millones de dólares) del Parlamento Europeo. Ella niega su culpabilidad y ha presentado un recurso.

Si el tribunal confirma la inhabilitación, lo que impediría de hecho a Le Pen, de 57 años, presentarse por cuarta vez a la presidencia, su protegido Jordan Bardella, de 30 ​años, se convertirá en el candidato ⁠de su partido antiinmigración, Reagrupamiento Nacional (RN), que lidera las encuestas.

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Le Pen lleva más de una década ‌dedicada a transformar el movimiento fundado por su padre, Jean-Marie, pasando de ser un partido ⁠nacionalista marginal a lo que muchos consideran un futuro Gobierno, ⁠por lo que un veredicto de este tipo sería un duro golpe para ella a nivel personal.

Sin embargo, las encuestas apuntan a que, si tuviera que apartarse, el presidente del partido, Bardella, a pesar de su ⁠falta de experiencia política, seguiría ganando la primera vuelta de las elecciones y se clasificaría para ​la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

LOS DETALLES DEL VEREDICTO ‌SOBRE LE PEN SERÁN CRUCIALES

El veredicto se dará a ‌conocer a partir de las 13:30 hora local (1130 GMT), y Le Pen tiene previsto conceder una ⁠entrevista televisiva en horario de máxima audiencia en TF1 a las 20:00 h, en la que podría hacer un anuncio sobre su futuro político.

RN, el partido más grande del Parlamento, ya ha tenido que prepararse para un posible futuro sin ella al frente. Muchos diputados de RN le deben su escaño a ella y ​tendrían que adaptarse ‌a una nueva dirección bajo el liderazgo de Bardella.

Responsables de RN afirman que Le Pen haría campaña junto a Bardella si este se convirtiera en el candidato, y que la dirección del partido se mantendría unida. No obstante, Bardella defiende una línea más favorable al libre mercado que Le Pen y ha expresado ideas para una reforma de las pensiones que podrían ⁠molestar a algunos votantes de más edad que constituyen la base de RN.

Quién intentará finalmente convertirse en el primer jefe de Estado de extrema derecha de la Francia moderna dependerá de los detalles de la sentencia.

Le Pen fue declarada inicialmente culpable de estar al frente de una trama para malversar fondos de la UE destinados a financiar a los asistentes parlamentarios, utilizando ese dinero en su lugar para pagar a los empleados de RN.

Se le impuso una inhabilitación de cinco años para presentarse a cargos electos, con efecto inmediato, una multa de 100.000 euros y una ‌pena de cuatro años de prisión, dos de los cuales fueron suspendidos y los otros dos se cumplirían en arresto domiciliario.

El tribunal de apelación podría confirmar la condena de Le Pen, pero suavizar la pena. Si se levanta la inhabilitación o se reduce a dos años o menos, probablemente podría presentarse a las elecciones, ya que la inhabilitación comenzó en marzo de 2025.

Sin embargo, si se confirma la pena de prisión, que le obligaría a ‌permanecer en su domicilio bajo vigilancia electrónica, una campaña presidencial resultaría difícil tanto desde el punto de vista político como logístico.

Los jueces también podrían anular la condena de Le Pen, lo que le dejaría totalmente libre para presentarse a la ‌presidencia, aunque, dadas las ⁠conclusiones del tribunal de primera instancia, los expertos jurídicos lo consideran poco probable.

Si se confirman la condena y la pena, Le Pen podría recurrir ante el máximo tribunal de ​Francia, la Cour de Cassation. Sin embargo, Le Pen ha dicho que no se presentará como candidata a la presidencia si tiene que esperar más tiempo para conocer la resolución definitiva.

(1 dólar = 0,8758 euros)

Con información de Reuters