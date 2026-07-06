Los comentarios racistas sobre los jugadores negros son objeto de escrutinio en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo E - Alemania vs. Costa de Marfil

La descripción que hizo el seleccionador de Bélgica, Rudi García, sobre Senegal como uno de "esos equipos" que "tienden a perder su estructura táctica hacia el final del partido" ha reavivado el debate sobre el lenguaje con connotaciones racistas en el Mundial.

García hizo estas ‌declaraciones tras la remontada in extremis de Bélgica contra Senegal ‌el miércoles. En un comunicado publicado en las redes sociales dos días después, García dijo que se había "referido a equipos poco acostumbrados a gestionar una ventaja en partidos de alto nivel del Mundial" y que sus comentarios podían aplicarse a equipos de cualquier región.

Sin embargo, los críticos señalaron que las declaraciones de García se basaban en una historia más profunda de estereotipos raciales que, desde hace tiempo, han presentado a los jugadores negros y a los equipos africanos como naturalmente poderosos e instintivos, pero tácticamente ingenuos, emocionalmente frágiles o incapaces de soportar la presión.

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Para los académicos y los defensores del antirracismo, la polémica ha puesto de manifiesto una línea divisoria recurrente en la cobertura futbolística: cómo un lenguaje presentado como análisis táctico puede seguir transmitiendo viejos ​estereotipos raciales.

"(Esto) es profundamente racista en cuanto ⁠a la reproducción de estereotipos racializados sobre esos equipos, esos equipos africanos que carecen de la capacidad de controlar un partido, de controlarse a ‌sí mismos, y eso proviene de ese marco colonial de tendencias animalistas que se proyectan sobre las personas negras ⁠y las poblaciones negras", dijo Ben Carrington, profesor de periodismo y sociología en la USC ⁠Annenberg, cuya investigación se centra en la intersección entre raza y deporte.

Peter Alegi, profesor de historia de la Universidad Estatal de Míchigan que ha escrito extensamente sobre el fútbol africano, señaló que los comentarios de García eran "muy desconcertantes", ya que se hacían eco de los estereotipos que los equipos africanos ⁠llevan décadas intentando superar.

Señaló que el colapso de Senegal en los últimos compases del partido corría el riesgo de reavivar suposiciones ya ​conocidas, sobre todo si las potencias tradicionales del torneo llegan a la final.

"Va a echar por tierra ‌gran parte de la buena voluntad que los equipos africanos han acumulado, ‌así como todos sus maravillosos logros", dijo Alegi, señalando la organización de la Copa Mundial de 2010 por parte de Sudáfrica como ⁠ejemplo de la capacidad de un país africano para organizar y dar forma al fútbol mundial. "Basta con un partido para que esa narrativa vuelva a surgir".

Numerosos estudios académicos demuestran que los comentaristas suelen describir a los jugadores negros —tanto hombres como mujeres— en términos de capacidad atlética, velocidad y potencia, mientras que prestan menos atención a su inteligencia táctica, técnica o capacidad de toma de decisiones.

En uno de los estudios más recientes, centrado en los comentarios durante ​el Mundial de 2018, investigadores ‌de las universidades de Leicester y Coventry descubrieron que el 70% de los elogios dirigidos a los jugadores negros se centraban en atributos físicos, frente al 18% de los elogios a los jugadores blancos. Menos del 20% de los elogios a los jugadores negros se centraban en habilidades adquiridas, carácter o capacidades cognitivas, frente al 73% en el caso de los jugadores blancos.

"Los patrones arraigados en los medios de comunicación mundiales sobre la raza y el deporte se ven impulsados y racionalizados por dos creencias erróneas, pero ⁠profundamente arraigadas: el esencialismo racial —la idea de que la raza existe como una categoría biológicamente real en la que una raza posee rasgos que le son esenciales— y el determinismo biológico —que esos rasgos esenciales determinan biológicamente los resultados", dijo Matthew Hughey, profesor de sociología en la Universidad de Connecticut y especialista en raza y deporte.

Añadió que dichos estereotipos comenzaron a aflorar en la primera mitad del siglo XX, cuando los deportistas negros empezaron a cosechar éxitos deportivos.

COMENTARISTAS EN EL PUNTO DE MIRA

A principios del torneo, el comentarista alemán y exfutbolista Bastian Schweinsteiger comentó, antes del partido entre Alemania y Costa de Marfil, que Alemania debía estar "preparada para que el partido fuera impredecible en algunos momentos", y que los marfileños practicaban un "fútbol africano", que él describió como "a veces poco ortodoxo, un poco salvaje, no tan ‌táctico".

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Fae, dijo que esos comentarios podían calificarse de racistas, una acusación que Schweinsteiger rechazó, alegando que simplemente estaba analizando un estilo de juego.

El exfutbolista serbio Rade Bogdanovic, que ahora trabaja como comentarista para la cadena pública serbia RTS, se disculpó tras realizar comentarios racistas sobre los jugadores negros durante el partido del 21 de junio entre Bélgica e Irán. Cuestionó la concentración y la resistencia de los jugadores negros de Bélgica después de que el partido terminara en empate a cero.

El periodista deportivo británico Leon Mann, fundador de la organización Black Collective Media in Sports, que asesora ‌a las cadenas de televisión y ayuda a jóvenes de grupos infrarrepresentados a incorporarse al sector, dijo que los comentarios de Schweinsteiger eran "ignorantes y basados en estereotipos", pero que este tipo de momentos deberían dar pie a debates que conduzcan a mejoras en la cobertura y los comentarios.

"Si un Mundial puede cuestionar esas percepciones, esos ‌estereotipos negativos, entonces me alegro de que ⁠mantengamos esas conversaciones, porque a la gente no se le dan puestos de trabajo debido a términos como 'salvaje' y 'poco refinado', no se le asignan puestos de liderazgo, no se le dan trabajos para alimentar a sus familias, a causa de ​estas opiniones arraigadas —y no solo en el fútbol" dijo.

La FIFA no hizo comentarios al respecto. El organismo rector del fútbol mundial ha puesto en marcha en los últimos años iniciativas para sancionar los actos de racismo y desarrollar programas educativos sobre este tema. Ha creado un comité asesor formado por exjugadores de diversos orígenes étnicos.

(Información adicional de Karolos Grohmann, Sam Tobin y Nicholas P. Brown; edición de Kat Stafford y Rosalba O'Brien; editado en español por Patrycja Dobrowolska)