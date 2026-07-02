Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde ante Croacia en el Mundial 2026

Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026: qué pasa si el conjunto luso gana, empata o pierde.

La Selección de Portugal se mide ante Croacia este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el objetivo de concretar su clasificación a octavos después de haber quedado segundo del Grupo K, por detrás de Colombia.

El conjunto luso, que cuenta con figuras como Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bernardo Silva, buscará un triunfo para seguir avanzando en la Copa del Mundo en la que sueña con alcanzar su primera estrella, aunque tendrá un rival con experiencia por delante. El equipo dirigido por el español Roberto Martínez cosechó una victoria y dos empates en la fase de grupos.

En el debut no se sacó ventajas con Congo, en la segunda fecha goleó 5 a 0 a Uzbekistán y por último contra Colombia empató sin goles. Por su parte, los croatas cayeron en el debut ante Inglaterra por 4 a 2, derrotaron 1 a 0 a Panamá y vencieron 2 a 1 a Ghana.

Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde contra Croacia en el Mundial 2026

Si Portugal pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si Portugal gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a octavos de final donde se enfrentaría con el ganador de España vs Austria, que jugarán hoy a las 16 horas de nuestro país.

Si Portugal empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

Portugal vs. Croacia: quién gana el partido, según la IA en el Mundial 2026

Tras analizar el desempeño de ambos combinados, la IA señaló que el partido será sumamente equilibrado, pero podría tener una leve ventaja la Selección de Portugal. El equipo dirigido por el español Roberto Martínez cuenta con una de las plantillas más ricas y jóvenes en la zona de gestación y ataque, destacando figuras como Vitinha, Bruno Fernandes y João Félix, quienes complementan a la perfección la vigencia goleadora de Cristiano Ronaldo.

Durante la fase de grupos, el equipo luso clasificó como segundo del Grupo K tras cosechar cinco puntos, producto de un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo, una contundente goleada 5-0 frente a Uzbekistán y una igualdad sin goles ante la siempre competitiva Colombia.

Mientras que Croacia también finalizó en la segunda ubicación del Grupo L. Pese a comenzar el certamen con el pie izquierdo tras caer 4-2 ante Inglaterra, los conducidos por Zlatko Dalić demostraron una vez más el orgullo y la templanza que los caracteriza al recuperarse con victorias clave sobre Panamá (1-0) y Ghana (2-1).

La jerarquía e inteligencia de Luka Modrić en el mediocampo, secundado por Mateo Kovačić, sigue siendo el motor de un equipo subcampeón en 2018 y tercero en 2022, acostumbrado a los partidos de alta presión y con un bloque defensivo sumamente combativo liderado por Joško Gvardiol.

¿Podría haber un empate? Qué pasaría

La comparativa de la IA se inclina hacia Portugal debido a su mayor profundidad de recambio y la frescura física en los últimos metros del campo. No obstante, los antecedentes recientes muestran que la paridad es muy similar. Incluso, hay que recordar el empate 1-1 en su último choque por la Liga de Naciones de la UEFA a finales de 2024.

Las simulaciones prevén un encuentro dinámico con situaciones para ambos bandos, estimando que las dos selecciones lograrán vulnerar las vallas rivales. Según los principales pronósticos de la IA, el marcador podría ser la victoria de Portugal 2 a 1, lo que sellaría el pase de los lusos a los octavos de final del Mundial 2026.

En caso de encontrarse empatados al finalizar los 90 minutos, habrá un alargue de 30 minutos (con dos tiempos de 15 cada uno) para que se defina el ganador. Si se mantiene durante el alargue, se desempata en penales.