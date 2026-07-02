Aceites, lácteos y huevos subieron en promedio 2% durante la quinta semana de junio

Los precios de los alimentos mostraron un comportamiento dispar durante la quinta semana de junio. Mientras el promedio general del rubro permaneció sin variaciones respecto de la semana anterior, productos de consumo cotidiano como los aceites, los lácteos y los huevos volvieron a registrar aumentos por encima del promedio, con alzas promedio del 2%, compensados por una caída en los precios de frutas y verduras que permitió contener el índice general.

El relevamiento semanal elaborado por la consultora LCG indicó que "en la quinta semana de junio los Alimentos y Bebidas promediaron cero aumentos" y destacó que ya son "seis semanas consecutivas con variaciones marginales". El informe también señaló que "la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas cayó a 1,1%, con una baja de 0,4 puntos porcentuales", una dinámica que coincide con las estimaciones privadas que anticipan una inflación general cercana al 2% para junio.

Sin embargo, detrás de la estabilidad del promedio continuaron observándose incrementos en algunos rubros que tienen una fuerte incidencia en la canasta básica. El mayor aumento semanal correspondió a los aceites, con una variación de "2,5%", seguidos por "lácteos y huevos", con "2,3%", "condimentos", con "1,6%", y "azúcar y cacao", con "0,9%".

El informe explicó que "el incremento de lácteos (+2,3% semanal) y carnes (+0,5% semanal) se compensó con la baja de verduras (-4,6% semanal) y frutas (-3,1% semanal)", lo que permitió que el promedio del conjunto de alimentos permaneciera prácticamente sin cambios.

La evolución de los precios durante junio volvió a mostrar que la desaceleración inflacionaria no fue homogénea entre los distintos productos. Mientras algunos alimentos comenzaron a registrar bajas estacionales, otros continuaron ajustándose por encima del promedio, especialmente aquellos vinculados a cadenas productivas que todavía enfrentan aumentos de costos o recomposición de precios relativos.

El comportamiento de frutas y verduras respondió, en parte, al ingreso de una mayor oferta estacional, un fenómeno habitual durante determinados momentos del año que suele moderar las variaciones del índice de alimentos. Esa dinámica permitió compensar los aumentos registrados en productos de origen industrial y pecuario, que continúan mostrando una evolución distinta.

Según el documento de LCG, "el porcentaje de productos con aumentos creció por encima del promedio de las últimas semanas, pero se compensó con el incremento de la participación de productos con caídas". Al mismo tiempo, sostuvo que "las variaciones de precios presentaron mayor dispersión y valores extremos positivos más amplios", una señal de que la estabilidad promedio convive con comportamientos muy diferentes entre categorías.

Cuando se analiza el promedio de las últimas cuatro semanas, la incidencia vuelve a concentrarse en un grupo reducido de alimentos. Las verduras encabezaron las subas con "3%", seguidas por las carnes con "2,2%", "azúcar y cacao", con "2,1%", y "lácteos y huevos", con "1,5%". El propio informe destacó que "carnes sigue explicando la mayor parte de la inflación mensual".

La evolución del precio de la carne continúa siendo uno de los factores más observados debido a su peso dentro de la canasta alimentaria y a la incidencia que tiene sobre el índice general de inflación. Durante los últimos meses, la oferta ganadera mostró un comportamiento relativamente estable, aunque los valores al consumidor siguieron registrando ajustes que terminaron trasladándose al indicador mensual.

En paralelo, los lácteos mantuvieron una tendencia alcista luego de varios meses marcados por dificultades en distintas empresas del sector. La industria láctea continúa atravesando un escenario heterogéneo, con compañías que lograron sostener su nivel de producción y otras que enfrentan problemas financieros y conflictos laborales, como ocurre con Lácteos Verónica, cuyos trabajadores denuncian atrasos salariales desde fines del año pasado.

Estimaciones de consultoras

Las consultoras económicas debaten si la inflación de junio por fin logró perforar el piso del 2% o si, al contrario, se frenó la desaceleración en la suba de precios que se había visto durante abril y mayo. Según los pronósticos, el IPC de junio habría sido del 1,9% tanto para Analytica como para EcoGo, Equilibra y C&T, mientras que, en cambio, habría sido de un 2,1% tanto para OJF como para LCG.

En el mercado se prevén dos escenarios que resultan divergentes en términos de impacto económico y político. Una inflación del 1,9% en junio implicaría una nueva baja respecto al 2,1% que registró el IPC en mayo, la tercera al hilo tras el pico del 3,4% de marzo pasado. Aún más, pese a que supondría una suba de la inflación interanual contra el 1,6% de junio de 2025, sería la primera vez que la suba de precios cae debajo del 2% en 10 meses, desde el 1,9% de agosto del año pasado.

Al contrario, una inflación del 2,1% en junio implicaría que el proceso de desaceleración de la inflación se vio interrumpido luego de dos meses y que el Gobierno chocó otra vez con la inercia del primer trimestre. EcoGo advirtió que la inflación núcleo (que excluye los precios estacionales y los regulados) fue del 1,8% en el mes, por lo que "apenas cedió una décima respecto de mayo".

Un dato que seguramente utilizará el Gobierno para mostrar una baja de la inflación de junio estuvo motorizada principalmente por los precios estacionales, que subieron un 2,4% sobre todo por el aumento en las verduras, señaló EcoGo. Le siguieron de cerca los precios regulados, precisó la misma consultora, con una suba del 2,1%, por el efecto de la suba en prepagas y en el transporte público. Este último tuvo una suba del 4,6% por el aumento de esa misma cifra en el subte y los colectivos de CABA y PBA, a lo que se sumó la suba en los colectivos nacionales del AMBA y trenes metropolitanos.

En cuanto a los rubros medidos por EcoGo, los que más aumentaron en junio, aunque con una incidencia menor, fueron por un lado "equipamiento del hogar" con 3,9% por las subas en los artefactos del hogar y los aumentos salariales del servicio doméstico. Y, por el otro, "bienes y servicios varios" también con un 3,9%, debido a la fuerte suba del tabaco. Otro rubro de aumento por encima del promedio fue "educación", por las actualizaciones de las cuotas de los colegios privados.

Al contrario, los alimentos, el rubro de mayor incidencia en el total, ofrecieron alivio al Gobierno, ya que aumentaron solo un 1,4% en junio según EcoGo, en una fuerte desaceleración respecto a la suba de aproximadamente 2,5% de mayo.