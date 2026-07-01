Colapinto ganó en Silverstone en la F3 2023.

Argentina tiene una fuerte historia con Inglaterra, desde las invasiones y las relaciones comerciales del pasado lejano hasta la Guerra de Malvinas, que marcó un quiebre en la relación de ambos países. De ahí la importancia de los tan celebrados goles de Diego Maradona en México 1986 y cada triunfo posterior que hubo del lado argentino sobre los ingleses; incluso se trata de logros en sus tierras.

Trasladado al automovilismo, Franco Colapinto también tuvo su historia en territorio inglés cuando hizo flamear la bandera argentina en el mítico Circuito de Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Antes de su arribo a la máxima categoría, el pilarense pasó por las categorías inferiores, teniendo su debut en la F3 en 2022 con Van Amersfoort Racing, aunque su logro llegaría en 2023 con MP Motorsport.

Fue el 8 de julio, en vísperas del Día de la Independencia, cuando el piloto argentino obtuvo su primera y hasta ahora única victoria en el viejo aeródromo al ganar la carrera sprint después de haber salido del cuarto cajón en la grilla de partida. En un fin de semana marcado por la lluvia y condiciones cambiantes en la pista, Franco logró meterse en la lucha por la victoria desde el principio con una buena largada.

El colombiano Sebastián Montoya tenía la pole y rivalizaba con Taylor Barnard en una batalla que parecía destinada a definirse entre ellos hasta que la lluvia tomó fuerza y comenzaron los pasos por boxes para ponerse neumáticos de piso mojado. No obstante, Colapinto decidió quedarse detrás del Safety Car con sus gomas iniciales para piso seco, una estrategia arriesgada que terminó siendo determinante para su victoria.

Y es que cuando se dio el relanzamiento, Montoya y Barnard, quienes tampoco habían pasado por boxes, se tocaron, lo que le permitió al argentino tomar el liderato. El hecho de que el piso haya comenzado a secarse también fue clave para Franco, que pudo sacarle ventaja a aquellos que tenían los neumáticos de lluvia, por lo que pudo gestionar con mayor comodidad para cruzar la línea de meta en el primer lugar y poner la bandera nacional en lo más alto.

Gabriel Bortoleto y Christian Mansell completaron el podio.

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 de F1

Tras el GP de Austria, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Silverstone, donde se disputará el Gran Premio de Gran Bretaña entre el 3 y 5 de julio por la novena fecha. A continuación, los días y horarios: