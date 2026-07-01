Con entradas gratis y en CABA: llega una muestra de las mejores fotos de la historia del Mundial

Entre las diferentes propuestas mundialistas de la ciudad de Buenos Aires hay una clave para los amantes del fútbol: “Retrospectiva de una pasión”. Se trata de una muestra con entrada gratuita que reúne las tapas emblemáticas de la revista El Gráfico a lo largo de la historia de la Copa del Mundo.

Desde el recuerdo de abrazos históricos, alegrías, derrotas y hasta ilusiones, las fotografías reúnen momentos significativos para millones de personas que vivieron con fervor junto a la Selección Argentina desde el primer Mundial disputado en 1930.

Cuándo y dónde se puede disfrutar la muestra con fotografías emblemáticas del fútbol

La exposición está disponible hasta mediados de agosto en el Museo Nacional de Arte Decorativo (Avenida del Libertador 1902, Palermo). Con entradas libres y gratuitas, el público general podrá disfrutar de un recorrido emocional al recordar icónicas tapas con los jugadores, partidos e historias que marcaron a generaciones de argentinos.

La muestra cuenta con portadas icónicas de toda la histora de los mundiales

“Esta muestra permite poner en valor un patrimonio que trasciende lo deportivo. El Gráfico es un archivo histórico del fútbol argentino, y sus portadas constituyen además un testimonio excepcional de la evolución del diseño gráfico, la fotografía y la cultura visual del país”, afirmó Hugo Pontoriero, director del Museo Nacional de Arte Decorativo.

Organizada por la productora Torneos, empresa del holding Waiken ILW y el Museo Nacional de Arte Decorativo, la exposición se enmarca en las acciones que lleva adelante la Fundación Norma y Leo Werthein en América Latina para promover la convivencia a través de los valores del deporte, con actividades enfocadas en la educación, la cultura y la inclusión.

¿Qué portadas se podrán ver en el Museo?

La exposición a cielo abierto contará con las 50 tapas icónicas que recorren los hitos más importantes de la Selección Argentina en Copas del Mundo, incluyendo títulos logrados en 1978, 1986 y 2022, y también los subcampeonatos. Entre las portadas más emblemáticas se encuentran:

Guillermo Stábile, goleador del Mundial de Uruguay 1930.

Daniel Passarella levantando la Copa del Mundo en Argentina 1978.

Diego Maradona festejando el título en México 1986.

La definición por penales ante Italia en Italia 1990.

El gol de Ángel Di María ante Suiza en Brasil 2014.

La consagración junto a Lionel Messi en Qatar 2022.

La muestra reúne las tapas emblemáticas de la revista El Gráfico sobre el Mundial

Además, dentro del museo, la muestra se completa con 25 portadas adicionales, que reviven otros momentos claves de la Albiceleste, como: