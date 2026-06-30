Reintegro del 100% para jubilados con Cuenta DNI: así podés ahorrar hasta $500.000

Cómo es el reintegro de Cuenta DNI para los jubilados y cuáles son los topes.

El Banco Provincia sorprendió a sus usuarios con el lanzamiento de una promoción histórica a través de su billetera digital, Cuenta DNI. La entidad financiera dispuso un beneficio que otorga reintegros del 100% en las compras para jubilados y pensionados durante dos meses consecutivos. La medida busca brindar un alivio económico directo a uno de los sectores más afectados por el contexto inflacionario actual y, en paralelo, continuar incentivando la inclusión financiera y el uso de medios de pago digitales de forma segura.

Esta ambiciosa iniciativa contempla un esquema de devoluciones sumamente elevado, el cual puede alcanzar un techo de hasta $500.000 durante el período de vigencia de la campaña, transformándose en una de las herramientas de ahorro más fuertes del año.

El beneficio del 100% de devolución en compras minoristas está estrictamente destinado a aquellos jubilados y pensionados que ya cobren sus haberes a través del Banco Provincia, o bien para quienes decidan trasladar su cuenta sueldo a la entidad pública bonaerense.

Para activar la promoción, los beneficiarios deben cumplir con un requisito indispensable: contratar un paquete de productos o una tarjeta de crédito del banco. Una vez realizada la adhesión, las devoluciones automáticas quedarán totalmente habilitadas por un lapso de dos meses consecutivos, comenzando a regir a partir del mes siguiente al trámite.

El monto máximo que se puede recibir como devolución dependerá de manera directa del tipo de producto financiero o paquete contratado:

Paquete Logros: Permite obtener el tope máximo de devoluciones de hasta $500.000 .

Permite obtener el tope máximo de devoluciones de hasta . Otros paquetes de productos: Contemplan límites máximos de reintegro escalonados de $100.000, $200.000 o $300.000 .

Contemplan límites máximos de reintegro escalonados de . Plazo de acreditación: Tras realizar las compras en los comercios minoristas adheridos pagando con la aplicación, el dinero se acreditará de forma automática en la caja de ahorros vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a cada transacción, sin necesidad de gestiones extra.

Cuenta DNI dispuso un beneficio que otorga reintegros del 100% en las compras para jubilados.

Para evitar inconvenientes y asegurar el reintegro, desde el Banco Provincia recomiendan chequear previamente desde la aplicación que la cuenta bancaria esté correctamente vinculada y realizar todas las operaciones bajo los procedimientos de pago habituales de Cuenta DNI.

Agenda completa: ¿Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026?

Más allá de este beneficio masivo para la clase pasiva, la billetera virtual del Banco Provincia mantiene durante todo el mes de junio de 2026 su tradicional grilla de promociones para el público general. El mapa de descuentos vigentes incluye las siguientes opciones:

Comercios de cercanía (almacenes, carnicerías y verdulerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona. Ferias, mercados bonaerenses, universidades y clubes: 40% de ahorro diario, manteniendo el mismo tope semanal de $6.000 por usuario.

40% de ahorro diario, manteniendo el mismo tope semanal de $6.000 por usuario. Gastronomía y locales de YPF Full: 25% de descuento los fines de semana, con un tope de devolución de $8.000 semanales.

25% de descuento los fines de semana, con un tope de devolución de $8.000 semanales. Marcas destacadas: 30% de ahorro con un límite mensual unificado de $15.000.

30% de ahorro con un límite mensual unificado de $15.000. Compra de garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope de $18.000 por mes.

40% de descuento todos los días, con un tope de $18.000 por mes. Librerías: 10% de ahorro los días lunes y martes.

10% de ahorro los días lunes y martes. Farmacias: 10% de descuento los días miércoles y jueves.

Además de los reintegros diarios y semanales, el banco mantiene abierta la posibilidad de financiar compras en hasta tres cuotas sin interés en una amplia red de comercios adheridos de rubros no alimenticios.