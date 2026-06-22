Cuenta DNI lanza un reintegro del 100% para jubilados: ¿Cómo acceder al beneficio de hasta $500.000?

El Banco Provincia lanzó una fuerte promoción destinada exclusivamente a jubilados y pensionados: ofrece el reintegro del 100% de las compras realizadas a través de la billetera digital Cuenta DNI durante dos meses consecutivos. La iniciativa, que representa un importante alivio para el bolsillo, busca incentivar la inclusión financiera, modernizar los canales de cobro y mejorar de forma directa el poder de compra de los beneficiarios con un tope total de devolución de hasta $500.000.

Para aprovechar al máximo esta campaña y evitar exclusiones, es fundamental conocer cuáles son los requisitos contractuales y cómo realizar los trámites correspondientes de manera correcta.

La promoción no se aplica de forma automática a todos los usuarios, sino que está segmentada para aquellos pasivos que elijan la entidad bonaerense como su entidad de pago. Pueden acceder:

Quienes ya cobren su jubilación o pensión a través del Banco Provincia.

Aquellos beneficiarios que decidan trasladar sus haberes a dicha entidad bancaria.

El requisito clave: Además de percibir los haberes en el banco, para que las compras comiencen a computarse dentro de la campaña, los interesados deberán contratar una Tarjeta de Crédito o un Paquete de Productos de la entidad. Una vez activos estos productos, las transacciones con la billetera virtual generarán las devoluciones automáticas.

Cómo tramitar el cambio de boca de cobro al Banco Provincia

Para aquellos jubilados que actualmente cobran en otra entidad y desean migrar al Banco Provincia para aprovechar el reintegro de $500.000, el trámite de traslado debe gestionarse de forma directa ante la ANSES. Existen tres canales habilitados para realizarlo:

Por teléfono: Llamando a la línea gratuita 130 y seleccionando la opción correspondiente a "Jubilaciones y Pensiones". Por internet (Mi ANSES): Ingresando a la plataforma oficial con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se debe acceder al menú “Cobros” y seleccionar la opción “Cambiar medio de cobro jubilaciones y pensiones”. De forma presencial: Acercándose con un turno previo a cualquiera de las oficinas de atención de la ANSES distribuidas en el país.

Para adherirse de forma exitosa, se recomienda tener la aplicación Cuenta DNI descargada en el celular y la documentación en regla: DNI físico, constancia de CUIL y los comprobantes de haberes que la sucursal bancaria pueda solicitar al momento de dar de alta la tarjeta o el paquete de productos.

La promoción de Cuenta DNI devuelve hasta $500.000 en total.

Detalles de la promoción: plazos, comercios y topes de reintegro

El beneficio del 100% de descuento aplica a las compras cotidianas en cualquier tipo de comercio que acepte los pagos con la aplicación de Cuenta DNI, lo que significa que no hay restricciones por rubros (almacenes, carnicerías, farmacias, entre otros).

El tope máximo informado por el Banco Provincia es de $500.000 para el acumulado total durante los dos meses que dure la promoción por beneficiario.

Desde la banca pública bonaerense sugieren a los usuarios revisar detalladamente las condiciones del programa en sus canales oficiales antes de concretar compras de montos elevados. Esto permitirá confirmar la vigencia exacta de la campaña y verificar la "letra chica" sobre si el reintegro cubre la totalidad de las modalidades de la app, ya sea mediante pagos con Código QR, transferencias o terminales posnet en los locales adheridos.