Aguinaldo para jubilados y pensionados de ANSES en junio 2026: cuándo cobro y fechas

Aguinaldo a cobrar con aumento

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán durante junio de 2026 uno de los ingresos más importantes del año. Además del haber mensual actualizado por movilidad, el organismo liquidará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

En el caso de quienes perciben los haberes más bajos, el pago también incluirá el bono extraordinario de hasta $70.000 dispuesto por el Gobierno Nacional, lo que elevará significativamente el monto total a cobrar durante el mes.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados en junio de 2026

ANSES deposita el aguinaldo junto con el haber mensual, por lo que no existe un calendario específico para el SAC. La fecha de cobro depende de la terminación del DNI y del monto de la prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC también cobran el aguinaldo junto con los haberes habituales, respetando el cronograma oficial establecido por ANSES para cada terminación de DNI.

Jubilados en junio

Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo en junio

Durante junio, las prestaciones previsionales incorporan la actualización por movilidad correspondiente al IPC de abril. Con este ajuste, la jubilación mínima se ubica en $403.302,81. A ese monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Por ese motivo, quienes cobran la jubilación mínima percibirán durante junio un ingreso considerablemente superior al habitual.

También recibirán aguinaldo los titulares de:

Jubilaciones y pensiones contributivas.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Pensiones derivadas.

Cuánto se paga de jubilación mínima más aguinaldo

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Para la primera cuota de 2026, ANSES toma como referencia el haber más alto cobrado entre enero y junio y liquida automáticamente la mitad de ese valor. Es importante destacar que el bono extraordinario no forma parte de la base de cálculo del aguinaldo. El SAC se determina únicamente sobre el haber previsional correspondiente.

Por esa razón, aunque el bono incrementa el ingreso total de junio, no modifica el monto del aguinaldo que recibe cada beneficiario.

Cómo consultar el recibo de cobro

Los jubilados y pensionados pueden verificar el detalle completo de su liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde allí es posible consultar:

Fecha exacta de cobro.

Haber mensual.

Monto del aguinaldo.

Bono extraordinario, si corresponde.

Recibo digital con el detalle de cada concepto.

Con el pago conjunto del haber mensual, el aguinaldo y el bono extraordinario para los sectores alcanzados, junio se convierte en uno de los meses de mayores ingresos para millones de jubilados y pensionados de todo el país.