Sorpresa por la revelación sobre la boda de Tini Stoessel y De Paul en vivo

Susana Giménez reveló un detalle inédito sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul al aire.

Susana Giménez sorprendió al revelar detalles inéditos sobre el supuesto casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul durante una transmisión en vivo de Por el Mundo (Telefe), ciclo que conduce Marley.

Todo comenzó con una charla distendida entre ambos sobre el presente sentimental del mediocampista de la Selección Argentina. En ese contexto, Marley comentó: “Ahora está re enamorado de Tini”. Rápidamente, Susana respondió: “Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”.

De esta manera, la conductora reveló una fecha que hasta el momento no había sido confirmada por la pareja, ya que el casamiento era solo un rumor que crecía cada vez más en las redes sociales. Sin embargo, anteriormente, Pilar Smith aportó más información en LAM (América TV) y aseguró que la boda tendría lugar en Buenos Aires, en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz.

La historia de amor de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul empezaron con las interacciones a finales de 2021 a través de las redes sociales, donde comenzaron a intercambiar mensajes y "me gusta". Meses después, a principios de 2022, confirmaron públicamente su noviazgo luego de ser fotografiados juntos en Ibiza, España. Tiempo después, la cantante acompañó al futbolista durante el Mundial de Qatar 2022.

Luego, en agosto de 2023, ambos anunciaron su separación de común acuerdo debido a la gran presión de los medios y a las dificultades de combinar sus agendas de trabajo entre Europa y Argentina. Sin embargo, el distanciamiento terminó a principios de 2025, cuando decidieron darse una segunda oportunidad y volver a estar juntos manteniendo una relación más privada.

Ahora, Tini Stoessel apareció y acompañó de cerca a Rodrigo De Paul durante el Mundial 2026. Asimismo compartió una imágen junto al futbolista y expresó: “Te amo y admiro para siempre”.

