Bélgica amenaza con ir a la Justicia contra la FIFA por el beneficio a USA

El Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en una inédita crisis reglamentaria y política a solo horas de que se disputen los octavos de final. La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un durísimo comunicado oficial en el que se declara "atónita" ante la decisión de la FIFA de otorgar una suspensión condicional al delantero estadounidense Folarin Balogun. Con esta polémica medida, el atacante norteamericano queda completamente habilitado para jugar el crucial encuentro de eliminación directa entre Estados Unidos y Bélgica, programado para este lunes 6 de julio a las 17:00 (hora local) en el Estadio de Seattle.

La controversia escaló a niveles extrafutbolísticos luego de que el presidente Donald Trump, interviniera públicamente presionando para que se levantara el castigo del jugador, generando una inmediata y ácida réplica por parte de las autoridades de Bélgica.

El laberinto legal de la FIFA

Balogun había sido expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 64 del último partido de la fase de grupos donde Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Según las normativas vigentes, el jugador debía cumplir de manera obligatoria una fecha de suspensión.

Sin embargo, en una movida de última hora, la FIFA decidió congelar la sanción basándose en el artículo 27 de su Código Disciplinario, el cual faculta a la Comisión de Disciplina a suspender temporalmente la ejecución de un castigo previo.

La respuesta de los "Diablos Rojos" no se hizo esperar. La RBFA expuso las severas contradicciones de la resolución a través de tres puntos reglamentarios clave:

El Artículo 66.4 del Código Disciplinario: Establece con claridad que una tarjeta roja conlleva de forma automática la suspensión para el partido siguiente.

El Artículo 10.5 del Reglamento de la Copa Mundial 2026: Ratifica textualmente que "si un jugador o un oficial del equipo es expulsado por una tarjeta roja directa o indirecta, será automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo" .

Advertencias previas: La federación belga subrayó que este carácter automático fue reafirmado explícitamente en la Circular n.º 16 (enviada el 12 de mayo de 2026) y se repite en cada una de las Reuniones de Coordinación previas a los partidos del torneo.

«Esta decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026... Se ha aplicado la sanción automática para todas las tarjetas rojas anteriores dictadas durante esta Copa Mundial, menos en esta ocasión», denunció el organismo belga.

Un choque con trasfondo político

El malestar de la delegación europea no solo radica en lo estrictamente deportivo, sino en la evidente presión política que rodeó el caso. El pedido público de Donald Trump para perdonar a la figura del seleccionado estadounidense encendió las alarmas de interferencia institucional. Tras los posteriores comentarios cruzados entre el entorno político norteamericano y las autoridades belgas, el ambiente para el partido de este lunes pasó de ser una fiesta del fútbol a una verdadera batalla diplomática.

Bélgica argumenta que la FIFA ha quebrado los principios fundamentales del fair-play (juego limpio) para favorecer al equipo anfitrión en una instancia de matar o morir.

¿Qué pasará ahora?

El comunicado de los europeos cierra con una advertencia tajante: la RBFA se encuentra examinando "todas las opciones potenciales". Esto abre la puerta a una protesta formal ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) o a jugar el partido "bajo protesta", lo que podría desencadenar un conflicto legal de proporciones históricas si Balogun llega a pisar el césped de Seattle.

El balón rodará este lunes, pero el Mundial de 2026 ya ha quedado marcado por una mancha reglamentaria que amenaza con cambiar las reglas del juego para siempre.