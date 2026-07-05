Queiroz dimite como seleccionador de Ghana luego de tres meses con el equipo

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Colombia contra Ghana

​El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, dimitió luego ‌de tres ‌meses al frente del equipo, después de que la campaña de las "Estrellas Negras" en el Mundial terminara en los dieciseisavos de final, ​según dijo ⁠el domingo.

El técnico, de ‌73 años, que ⁠participaba en su ⁠quinto Mundial consecutivo, asumió el cargo en abril en reemplazo ⁠de Otto Addo, quien ​se despidió de ‌Ghana 72 días ‌antes del torneo.

"Dejo esta aventura ⁠orgulloso de lo que hemos conseguido, pero también con la sana insatisfacción ​de ‌quienes siempre quieren más. Alcanzar un nivel más alto nunca debería ser el destino, sino ⁠el comienzo de ambiciones aún mayores", publicó Queiroz en Instagram.

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Ghana venció a Panamá y empató con Inglaterra antes de caer ante Croacia, lo que ‌le valió el tercer puesto del Grupo L y el pase a dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros. ‌En la primera ronda eliminatoria, cayó por 1-0 ante Colombia.

El exseleccionador ‌de ⁠Irán, Portugal y Egipto dirigió a Ghana ​en un partido amistoso antes del Mundial.

Con información de Reuters