¿Por qué durante el partido Argentina vs. Cabo Verde la demanda de energía cayó 10%?

Cada vez que juega el equipo de Messi, Scaloni y compañía el país se paraliza. Las calles y zonas concurridas de las distintas ciudades y localidades del país se quedan prácticamente vacías. Durante el partido, el consumo de energía también se modifica fuertemente. El triunfo de la Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial 2026 provocó una caída de un 10% del consumo de energía respecto de la demanda de un día similar pero sin partido prevista por Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista.

Según información de Cammesa, el consumo eléctrico durante el encuentro cayó hasta 2.250 MW en comparación con un día similar sin partido de la Selección. Es como si toda la provincia de Córdoba dejara de consumir energía. La fuerte caída en el consumo eléctrico en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) es provocada por un fuerte descenso de la demanda en los hogares y comercios. La actividad cotidiana se vio totalmente alterada una hora antes y una hora después del encuentro donde la Selección Argentina ganó 3 a 2 en Miami.

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La demanda de Cammesa para un viernes común del mes de julio -sin partido de la Selección Argentina- entre las 19 y las 21 es de alrededor de 27.200 MW. Sin embargo, el encuentro del Mundial provocó que el consumo energético caiga a alrededor de los 23.500 MW.

El consumo de energía durante el partido

La demanda durante buena parte del viernes 3 de julio fue la misma a otros viernes fríos similares. Durante la mañana y la tarde el consumo de energía no tuvo sobresaltos ni grandes variaciones respecto a lo previsto.

A partir de las 18, una hora antes del partido, el consumo de electricidad comenzó a sufrir fuertes modificaciones respecto a los registros similares. Según Cammesa, “unos minutos antes del inicio del encuentro, la demanda comenzó a demostrar un descenso anticipado respecto de los valores esperables para esta época del año. Esta tendencia se mantuvo hasta el comienzo del entretiempo”.

La demanda de energía a las 18:53 bajó a los 25.402 MW, cuando el consumo habitual para un viernes frío a esa hora puede moverse entre los 27.000 MW y los 27.500 MW. La fuerte variación de la demanda durante los partidos de los dirigidos por Scaloni durante el Mundial provocó que Cammesa tenga que opera en el SADI en “condición de alerta”.

Un dato llamativo del comportamiento de la demanda de electricidad en los hogares y comercios muestra que durante el entretiempo del partido entre la Argentina y Cabo Verde el consumo creció abruptamente en 750 MW en 7 minutos.

Mientras el plantel argentino se retiraba al vestuario con una ventaja de 1 a 0, gracias a un gol de Lionel Messi tras asistencia de Lisandro Martínez, la demanda eléctrica nacional registraba una suba del consumo equiparable a la generación máxima de la Central Nuclear Atucha II.

Durante el segundo tiempo el consumo eléctrico volvió a bajar en comparación a un día similar sin partido. Previo al agónico alargue del partido la demanda volvió a subir alrededor de 500 MW, similar a la tendencia del entretiempo.

Luego de finalizado el encuentro, y con el pasaje de la Selección Argentina a octavos de final del Mundial, la demanda de energía eléctrica se fue recuperando. Tardó 45 minutos en aumentar 1.100 MW, según detalla Cammesa. Recién una hora después de finalizado el partido la demanda volvió a la curva de consumo de energía similar a un viernes normal de julio sin Mundial de fútbol.

Pese a estar en “condición de alerta”, Cammesa informó que “la operación se desarrolló con total normalidad, tanto antes, durante y con posterioridad al partido de la Selección Argentina de fútbol”. Este martes a las 13, cuando la Argentina enfrente a Egipto, se espera que la demanda vuelva a variar fuertemente.