Tristeza por lo que confirmó una de las figuras que trabajó con Tinelli en ShowMatch: "El cáncer se disparó”

Una figura reconocida reveló detalles inéditos sobre su estado de salud y la batalla que enfrenta contra el cáncer de pulmón.

Durante una entrevista exclusiva para Caras Glam, el bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano logró sincerarse y compartió detalles íntimos sobre su estado de salud y la batalla que enfrenta contra el cáncer de pulmón por primera vez, que hizo metástasis en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cerebro, el hígado y la glándula suprarrenal.

Luego de que trascendiera públicamente que la enfermedad había avanzado y que debió someterse a una intervención quirúrgica, Pachano explicó durante la entrevista: ”Estoy en una etapa de tratamiento porque tuve un disparo el año pasado en junio, mayo empieza un proceso de operación porque el cáncer se dispara a una glándula que se llama suprarrenal derecha”.

Más adelante, recordó el accidente cotidiano que terminó desencadenando la detección del avance de la enfermedad: “Me doy cuenta en la realidad porque me caí en la calle, me golpeo. Entonces, siempre si me pasa algo, tengo que ir a Fleni, bueno, me empiezan a hacer todos los estudios ahí".

La conmovedora entrevista de Aníbal Pachano en Caras Glam

Durante la reveladora entrevista, Aníbal Pachano logró testificar aspectos inéditos de su vida personal y profesional, dejando archivado un mensaje sincero y conmovedor sobre su experiencia con el cáncer.

En ese sentido, relató su experiencia en el quirófano: “Me mandan a Favaloro con el Dr. Barros Schelotto y la verdad que me operan así en velocidad y salió espléndido”. Sin embargo, un mes después, durante un control de rutina, recibió una noticia preocupante. En ese sentido, explicó: “Al mes, cuando hago el estudio para saber que esté todo bien, me dicen que se disparó al hígado”.

Si bien aseguró que atravesaría esta etapa con naturalidad y serenidad, el bailarín admitió que el impacto del diagnóstico le generó mucho temor: “Esa vuelta sí me agarró un poquito de chucho manucho”.