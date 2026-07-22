Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 23 de julio 2026

Qué puede pasar con el dólar esta semana

El esquema de bandas cambiarias continúa siendo el principal mecanismo utilizado por el Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este régimen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente el piso y el techo del corredor cambiario dentro del cual puede fluctuar el dólar mayorista, mientras la cotización permanezca determinada por la oferta y la demanda.

De acuerdo con la última actualización publicada por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria continuará con su sendero ascendente durante la semana y alcanzará $1.836,23 el viernes 24 de julio de 2026, marcando un nuevo máximo dentro del esquema vigente.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el viernes 24 de julio

Según los valores oficiales difundidos por el Banco Central, el techo de la banda cambiaria evolucionará de la siguiente manera:

Miércoles 22 de julio: $1.833,77.

$1.833,77. Jueves 23 de julio: $1.835,00.

$1.835,00. Viernes 24 de julio: $1.836,23.

De esta manera, el límite superior del corredor cambiario continuará aumentando de forma gradual, en línea con el mecanismo de actualización previsto por el régimen vigente.

A cuánto se vende el dólar según el BCRA

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El esquema cambiario vigente establece un rango de flotación para el dólar oficial mayorista. Mientras la cotización se mantenga entre el piso y el techo definidos por el Banco Central, el precio puede moverse libremente según la oferta y la demanda, sin intervención obligatoria de la autoridad monetaria. Este mecanismo busca otorgar previsibilidad al mercado cambiario, permitiendo que el tipo de cambio fluctúe dentro de límites previamente establecidos.

Si el dólar oficial supera el techo de la banda, el Banco Central queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de moderar una eventual aceleración del tipo de cambio. En cambio, si la cotización perfora el piso del corredor, la entidad puede comprar divisas para fortalecer las reservas internacionales y sostener el valor del peso.

Con la actualización correspondiente a esta semana, el nivel de $1.836,23 previsto para el viernes 24 de julio pasa a convertirse en la principal referencia del mercado para seguir la evolución del dólar oficial.

Qué valor puede alcanzar el dólar

A cuánto puede llegar el dólar en agosto 2026

Las consultoras y bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) actualizaron sus proyecciones para el tipo de cambio oficial y prevén que el dólar continuará con un ritmo de ajuste gradual durante el segundo semestre de 2026. Según el último informe difundido por la autoridad monetaria, el dólar oficial minorista promediará $1.513 durante agosto, lo que implicaría un incremento respecto del valor esperado para julio, estimado en $1.482.