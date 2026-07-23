La final del Mundial 2026 desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de que distintas figuras internacionales cuestionaran a la Argentina y la calificaran como un país racista. En medio de ese debate, Jimena Barón decidió romper el silencio y compartir un extenso mensaje en defensa del país.
A través de su cuenta personal de Instagram, la cantante publicó un descargo en el que explicó que su tristeza no estaba relacionada con la derrota de la Selección Argentina frente a España, sino con las críticas que comenzaron a circular contra el país: “Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”.
Luego, defendió los valores de la Argentina y destacó el espíritu solidario de su gente: “Es un país en el que en su misma Constitución dice: ‘Asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’. Argentina no solo recibe, Argentina abraza”.
Asimismo resaltó: “A todo el mundo, desde siempre. Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina, tierra del Diego, Messi, el Papa Francisco y Favaloro. A Argentina le sobra siempre aunque siempre le falte”.
El descargo de Jimena Barón en Instagram
Luego sumó: “Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos. Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además, somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta”.
Finalmente señaló: “Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina. Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino”.