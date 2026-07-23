Jimena Barón publicó un descargo en redes sociales contra el odio masivo que está recibiendo Argentina.

La final del Mundial 2026 desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de que distintas figuras internacionales cuestionaran a la Argentina y la calificaran como un país racista. En medio de ese debate, Jimena Barón decidió romper el silencio y compartir un extenso mensaje en defensa del país.

A través de su cuenta personal de Instagram, la cantante publicó un descargo en el que explicó que su tristeza no estaba relacionada con la derrota de la Selección Argentina frente a España, sino con las críticas que comenzaron a circular contra el país: “Intentaré distraerme y que se me pase la tristeza que claramente no tiene nada que ver con no haber salido campeones otra vez. Mirá si nos van a deber algo los pibes de la selección que nos alegran el corazón hace tanto tiempo”.

Luego, defendió los valores de la Argentina y destacó el espíritu solidario de su gente: “Es un país en el que en su misma Constitución dice: ‘Asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino’. Argentina no solo recibe, Argentina abraza”.

Asimismo resaltó: “A todo el mundo, desde siempre. Argentina comparte salud y educación. Argentina se levanta de lo que sea, con humor, con amor y siempre con solidaridad. Argentina, tierra del Diego, Messi, el Papa Francisco y Favaloro. A Argentina le sobra siempre aunque siempre le falte”.

El descargo de Jimena Barón en Instagram

Luego sumó: “Todo lo que se está diciendo de este país es una vergüenza, sobre todo de nuestros compañeros latinoamericanos. Nosotros nos vamos a levantar, como siempre, porque estamos acostumbrados. Porque se burlan de lo mismo que nos hizo resilientes. Por eso no nos puede parar nada ni nadie. Además, somos el país más pasional y orgulloso de su bandera del mundo. Indiscutiblemente también somos la mejor hinchada del planeta”.

Finalmente señaló: “Bien que cuando necesitan que sus discos y videos se oigan y vean con buen público, eligen Argentina. Esto, lejos de rompernos, nos une mucho más entre nosotros, que jamás nos vamos a olvidar de esta ola de odio tan injusta y desagradable. Te amo Argentina, tierra preciosa, tierra de buena gente. Nunca dudes del corazón de un argentino”.

