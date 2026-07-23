Malasia vuelve a entrar en liza para la F1 mientras se desvanecen las esperanzas de Baréin

FOTO DE ARCHIVO: Fórmula Uno F1 - Gran Premio de Malasia 2017

El Gran Premio de Malasia podría volver al calendario de la Fórmula ‌1 como sustituto ‌esta temporada, a medida que se desvanecen las esperanzas de celebrar la carrera en Baréin debido al conflicto en la región, informaron el jueves fuentes al tanto del asunto.

Los Grandes Premios de abril en Sakhir y Arabia ​Saudita (Yeda) se cancelaron ⁠debido a la guerra con Irán, pero ‌los intentos de reprogramar una prueba ⁠en Baréin parecían prometedores ⁠hasta que la situación recrudeció de nuevo.

Varias fuentes presentes en el Gran Premio de Hungría dijeron ⁠a Reuters que se estaban barajando varias ​opciones de sustitución, sin que ‌se haya decidido nada ‌aún, pero que el circuito de Sepang, en ⁠Malasia, era uno de los que estaban en la lista.

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Una fecha probable sería entre Bakú, el 26 de septiembre, y Singapur, ​el 11 ‌de octubre.

Malasia acogió por última vez un Gran Premio de Fórmula 1 en 2017, pero ha permanecido en el calendario de MotoGP y cumple con los ⁠requisitos exigidos por la FIA, el organismo rector. La petrolera estatal Petronas es también socia de Mercedes, el actual líder de la Fórmula 1.

Otra alternativa en la región asiática era el circuito japonés de Suzuka, pero una fuente señaló que ‌los equipos se mostraban menos dispuestos a volver allí por segunda vez esta temporada.

Oriente Medio acogerá las dos últimas carreras del año en Qatar y Abu Dabi a finales de noviembre y ‌principios de diciembre, y aunque por el momento siguen programadas, persiste la incertidumbre.

Por razones logísticas, cualquier ‌decisión sobre un ⁠sustituto para Baréin debería tomarse antes del parón de agosto, que sigue ​a la carrera del domingo en el Hungaroring.

Con información de Reuters