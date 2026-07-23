Tiene 23 años y es campeona latinoamericana de magia, la historia de "La maga Caro".

Con apenas 23 años, Carolina "Caro" Scialabba ya logró algo que pocos artistas del ilusionismo pueden contar, convertirse en campeona latinoamericana de magia, recorrer escenarios de distintos países y consolidarse como una de las referentes de una nueva generación de magos argentinos. Ahora, esa trayectoria desembarca por primera vez en Buenos Aires con Sintonía Mágica, un espectáculo de magia de cerca que podrá verse los días 24, 25 y 31 de julio y 1 de agosto en el Bar Mágico.

Aunque hoy su nombre circula entre los principales eventos de ilusionismo de la región, la historia de la Maga Caro comenzó mucho antes de los grandes escenarios. Tenía apenas siete años cuando descubrió la magia en un taller municipal de Berazategui. Lo que empezó como una actividad extracurricular pronto se convirtió en una vocación que terminaría marcando su vida. En paralelo estudió piano, guitarra y circo, disciplinas que luego incorporó a su forma de construir sus espectáculos.

La maga Caro se encuentra presentando Sintonía Mágica con funciones el 24, 25 y 31 de julio y el 1 de agosto en el Bar Mágico.

Su crecimiento fue tan acelerado que, con solo 11 años, ya realizaba presentaciones en medios nacionales. En 2014 fue invitada a Radio Mitre, donde sorprendió al público con sus trucos en vivo, y ese mismo año se convirtió en la integrante más joven de la Entidad Mágica Argentina (EMA), una de las instituciones de mayor prestigio del país dentro del mundo del ilusionismo.

De promesa a campeona latinoamericana

El gran salto llegó apenas dos años después. A los 13 años obtuvo el Primer Premio de FLASOMA, el principal certamen latinoamericano de magia, transformándose en la campeona más joven de la competencia. FLASOMA reúne periódicamente a los mejores ilusionistas del continente y es considerada una de las competencias más importantes de la especialidad en la región.

Ese reconocimiento impulsó una carrera que no dejó de crecer. Más tarde fue distinguida en México durante Presto Magic como la mejor maga de su categoría y comenzó a presentarse en distintos países como Brasil, España, Colombia y Canadá. En ese recorrido también perfeccionó su formación junto a algunos de los nombres más importantes del ilusionismo argentino, entre ellos el campeón mundial Henry Evans y Daniel Mormina, referentes con quienes desarrolló buena parte de sus rutinas de competencia.

Una nueva generación de mujeres en la magia

Más allá de los premios, Caro también se propuso ampliar el lugar de las mujeres dentro de un ámbito históricamente dominado por hombres. Con ese objetivo creó Noche de Reinas, una gala dedicada exclusivamente a visibilizar el trabajo de magas argentinas y latinoamericanas. Además, en 2023 fue una de las oradoras de TEDx con la charla "La magia está en vos", donde utilizó el ilusionismo como punto de partida para reflexionar sobre la creatividad, la percepción y la confianza personal.

Actualmente integra la comisión directiva de la Entidad Mágica Argentina como vocal, una institución afiliada tanto a la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM) como a FLASOMA, lo que refleja el reconocimiento que alcanzó dentro de la comunidad profesional del ilusionismo.

Su actividad artística se complementa con la divulgación. Hoy conduce el segmento "Del Plata en modo magia" por Radio Del Plata, donde realiza efectos en vivo y comparte historias y curiosidades sobre grandes figuras del ilusionismo mundial. Además desarrolla conferencias, capacitaciones para empresas y crea efectos mágicos para otros profesionales del rubro, una faceta poco conocida pero muy valorada dentro de la comunidad de magos.

Cómo es "Sintonía Mágica"

Después de presentarse con éxito en San Pablo, Sintonía Mágica llega por primera vez a Buenos Aires con un formato de magia de cerca, donde el público vive cada ilusión a escasos centímetros del escenario. El espectáculo combina mentalismo, cartomagia, humor, música y una fuerte participación de los espectadores. Cartas que aparecen de manera inesperada, coincidencias imposibles y personas del público convertidas en protagonistas forman parte de una propuesta pensada para toda la familia.

Las funciones serán el 24, 25 y 31 de julio y el 1 de agosto en el Bar Mágico, ubicado en Carlos Calvo 1631, en el barrio porteño de San Telmo.