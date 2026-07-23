El Gobierno afirma que ya tiene los votos para suspender las PASO en 2027 y presiona por la ruptura del peronismo

En el Gobierno afirman que ya tienen los votos para suspender las PASO de 2027 y presionan así por la ruptura del peronismo. En Casa Rosada revelaron a El Destape que ya tienen los senadores y diputados que votarán a favor de no tener internas el año próximo.

La Libertad Avanza confía en el PRO y en la UCR, por Jorge Macri y Alfredo Cornejo. "Ni Jorge ni Cornejo quiere líos en sus distritos", afirmaron desde el oficialismo. "Jorge no quiere que un día se levante su primo Mauricio y le ponga una interna con Fernando De Andreis y lo saque de la capital. Con Cornejo pasa algo parecido", destacó un operador libertario a El Destape.

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El PRO se opone en su mayoría a la eliminación de las PASO porque está la posibilidad abierta de que pretenda jugarle una interna presidencial a los libertarios en 2031. Pero está dispuesto a ceder para sacar las primarias el año próximo, para beneficio propio en CABA y a nivel país ante una posible ruptura del peronismo y un triunfo de Javier Milei.

El plan C de Karina, que era hacer una PAS (primaria no obligatoria) en caso de no poder ni eliminar ni suspender las PASO, también está descartado. Era una posibilidad que exploraba con los votos del PJ y en el Gobierno no la miraban con malos ojos. "Las ventajas para el Gobierno de sacar la obligatoriedad de las PASO, como sería este caso, es que en Argentina en una primaria vota el 70% del padrón. Si el presidente no está en estas internas, o sea la derecha no va a votar, va a ir entonces el 35 ó 40 por ciento como máximo. Con lo cual va a tener poco significado, no va a tener peso la PASO, no se va a tomar en cuenta como si fuera una gran encuesta nacional", argumentaron en Balcarce 50 sobre la idea de este plan C.

El principal escollo era el Senado para suspender las PASO y el Gobierno dice que ya tiene los votos allí y quiere votar la reforma electoral apenas abra el Congreso, en agosto. Igualmente, los libertarios muestran un poco de prudencia: "Acá somos todos bilardistas. Hasta que la pelota no cruza la línea no gritamos el gol. Pero estamos bien, confiados en que vamos a lograr la suspensión el año que viene", advirtió un integrante de LLA a El Destape.

El Gobierno apura y presiona así a una ruptura del peronismo y agita además la candidatura de la izquierdista Myriam Bregman. En Casa Rosada tienen números donde la ven midiendo "muy bien" (dos dígitos) y creen que la necesitarán para el relato libertario y para terminar de romper al PJ. La candidata del Frente de Izquierda crece más en las encuestas cuando hay más crisis en el peronismo.