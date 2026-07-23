Folklore, rock y pop: tres planes musicales diversos para este fin de semana en Buenos Aires

Este fin de semana la ciudad tendrá diversas propuestas musicales.

Buenos Aires no descansa y su cartelera cultural es una muestra constante de esa vitalidad que la caracteriza; cada fin de semana, la capital argentina se transforma en un mapa sonoro diverso y este no será la excepción. Para esta ocasión, la ciudad vuelve a desplegar una agenda diversa que atiende a todos los públicos, reuniendo la tradición con los lenguajes más contemporáneos.

Desde el regreso de las grandes leyendas del folklore hasta la frescura del pop de vanguardia y la épica guitarrera del rock independiente, armamos una selección con tres alternativas destacadas para disfrutar en diferentes escenarios porteños durante este fin de semana. Este finde Buenos Aires invita a salir a recorrer sus salas es encontrarse con una oferta inagotable de géneros y estilos, ideal para quienes buscan renovar su agenda de salidas y conectar de cerca con la escena musical en vivo.

Alan Lez debuta en Niceto Club

El finalista de La Voz Argentina, Alan Lez, da un paso clave en su carrera al desembarcar por primera vez en el escenario de Niceto Club este sábado 25 de julio. En esta noche, el músico presentará en vivo su nuevo material y repasará las canciones que lo posicionaron como una de las voces jóvenes más interesantes de la escena pop alternativa. Con una propuesta que combina sensibilidad, guitarras y una estética sonora contemporánea, el show promete invitados especiales, una puesta en escena cuidada y un formato tan íntimo como potente.

Festival Sapucay en Groove: noche de folklore con Los Manseros Santiagueños

La fiesta de la música nativa vuelve con todo en el marco del Festival Sapucay, una propuesta que celebra el encuentro y el baile a lo largo de cuatro jornadas consecutivas en Groove. Para este viernes 24 de julio, la grilla principal estará encabezada por los legendarios Los Manseros Santiagueños, acompañados por las presentaciones de Josué Escudero, Pucho González y Agustina Mas, garantizando una noche a puro pañuelo al aire y tradición.

Bestia Bebé presenta disco en C Complejo Art Media

Para los amantes del rock independiente, Bestia Bebé llega este viernes 24 de julio a las 19 al escenario del C Art Media. La banda indie presentará oficialmente Yendo Rápido a Ningún Lugar, su sexto álbum de estudio, reafirmando esa identidad tan propia que logra convertir la épica de lo cotidiano en himnos guitarreros. Las entradas para esta fecha se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline.