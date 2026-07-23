La carta de Infantino, presidente de la FIFA, a la Selección Argentina luego del Mundial 2026.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le envió una carta a la Selección Argentina después del Mundial 2026. El dirigente ítalo-suizo le dedicó un escrito a su par de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para felicitarlo por la "magnífica" actuación de la "Albiceleste" en la reciente Copa del Mundo. Si bien España se impuso por 1-0 en la prórroga de la final, así y todo el camino recorrido es para enorgullecer a cualquiera.

A puro elogio para el Seleccionado que disputó tres de las últimas cuatro definiciones por el título en la máxima cita, Infantino dejó en claro que considera al conjunto sudamericano como uno de los mejores a nivel global. Ya clasificado a la próxima edición en el 2030 por ser anfitrión de un partido en la fase de grupos, el elenco dirigido por Lionel Scaloni se ilusionará con la cuarta estrella de su historia dentro de cuatro años.

La carta de Infantino a "Chiqui" Tapia por el Mundial 2026 que hizo la Selección Argentina

Estimado Sr. Presidente:

Ayer, el domingo 19 de julio de 2026, en el magnífico Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Argentina conquistó la medalla de plata de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras una emocionante final contra España. Quisiera reiterarle mis más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol, marcada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de las grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados.

La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo.

La carta de Infantino, presidente de la FIFA, a la Selección Argentina luego del Mundial 2026.

Le ruego transmita mis más sinceras felicitaciones a todos quienes han contribuido a este magnífico resultado: a los jugadores, al seleccionador Lionel Scaloni, así como al cuerpo técnico y médico y, por supuesto, a los numerosos aficionados que han acompañado y alentado al equipo durante toda la competición.

Estas victorias son siempre el fruto del trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte. Todo ello permite augurar un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino.

Le deseo, estimado Sr. Presidente, todo lo mejor para las próximas competencias y espero volver a verlo muy pronto.

Con toda mi amistad, Gianni Infantino.