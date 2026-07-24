Quiénes son los padres de Ángela Torres

Ángela Torres definió a su familia como "poco hegemónica" y aseguró que su infancia estuvo marcada por el mundo artístico y la independencia desde temprana edad.

La carrera artística de Ángela Torres comenzó a una edad muy temprana y estuvo marcada por su independencia y una historia familiar poco convencional. En diversas entrevistas, la actriz y cantante habló abiertamente sobre los desafíos de crecer en una familia de artistas y el vínculo que mantiene con sus padres, quienes tuvieron un papel fundamental en su vida.

La familia de Ángela Torres y su infancia entre artistas

Desde pequeña, Ángela Torres estuvo rodeada de figuras vinculadas al espectáculo y la música. La actriz definió en varias oportunidades a su entorno familiar como "muy poco hegemónico", una característica que, según explicó, influyó en la manera en la que construyó su identidad personal y profesional.

Durante su participación en el programa Podemos Hablar, expresó: "Tuve una familia muy poco hegemónica, por así decirlo. No tengo tanto esa conexión con la familia, me cuesta un poquito". Además, describió su historia familiar con humor y sinceridad al afirmar que se trató de "un bardo", una situación que atribuyó al hecho de haber crecido dentro de una familia de artistas. "Yo me sumé al quilombo de entrada", comentó en el ciclo televisivo.

Su independencia también se manifestó desde muy joven. Comenzó a trabajar durante la infancia y, a los 17 años tomó la decisión de mudarse sola para iniciar una nueva etapa de su vida.

Quién es Gloria Carrá, la madre de Ángela Torres

Gloria Carrá, reconocida actriz argentina, asumió gran parte de la crianza de su hija mientras desarrollaba su carrera profesional en televisión y teatro.

La madre de Ángela Torres es la reconocida actriz Gloria Carrá, una de las figuras más destacadas de la televisión y el teatro argentino. A lo largo de los años, ambas compartieron algunos proyectos artísticos y construyeron un vínculo que, según reconocieron públicamente, atravesó distintas etapas.

La propia Ángela reveló que la relación con su madre no siempre fue sencilla. "El vínculo con mi mamá siempre fue un poco difícil, nos cuesta, pero de a poquito lo vamos encontrando", expresó en una entrevista.

Por su parte, Gloria Carrá habló en diversas ocasiones sobre los desafíos que enfrentó durante la maternidad. Tras el nacimiento de su hija, debió reincorporarse rápidamente al trabajo para sostener económicamente el hogar.

"Económicamente crié sola a mi hija. Siempre muy sola", contó la actriz al recordar aquellos primeros años de crianza. También reveló que llegó a pedir dinero prestado a un amigo para afrontar los gastos familiares, aunque prefirió no hacer pública su situación en ese momento.

Quién es el padre de Ángela Torres

Marcelo Torres es el padre de la artista y mantuvo una relación con Gloria Carrá antes del nacimiento de Ángela, en una etapa atravesada por diversas dificultades personales.

El padre de Ángela Torres es Marcelo Torres, quien mantuvo una relación sentimental con Gloria Carrá antes de que la actriz alcanzara una gran popularidad en la televisión argentina. Su relación estuvo marcada por diversas dificultades personales y, según relató Gloria Carrá, no atravesaba un buen momento cuando nació su hija. Aunque la separación no estuvo acompañada de conflictos mediáticos, la actriz reconoció que asumió gran parte de las responsabilidades económicas durante la crianza de Ángela.

La historia familiar de la artista estuvo atravesada por circunstancias que la llevaron a desarrollar un fuerte sentido de independencia desde temprana edad, una característica que suele destacar al hablar de su presente profesional.

La relación de Ángela Torres con su familia en la actualidad

Con el paso de los años, Ángela Torres logró construir una exitosa carrera en la actuación y la música, consolidándose como una de las jóvenes artistas más reconocidas de la escena nacional. Sus declaraciones públicas reflejan una mirada honesta sobre su historia familiar y el proceso de crecimiento personal que atravesó desde la adolescencia. El trabajo desde muy pequeña y la decisión de vivir sola a los 17 años fueron algunos de los hitos que marcaron su camino.

Más allá de las dificultades que mencionó en distintas entrevistas, la actriz continúa fortaleciendo los vínculos familiares y desarrollando una carrera propia que la posicionó como una figura destacada del espectáculo argentino.