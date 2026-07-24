A la F2 le quedan seis fechas.

La Fórmula 2 representa el último paso en la formación de los jóvenes pilotos antes de tener una oportunidad en la Fórmula 1, motivo por el que consagrarse en dicha categoría puede ser clave para ascender a la máxima categoría. De ahí que la lucha por el campeonato esté tan encendida en esta temporada, sobre todo considerando que varios pilotos terminan su contrato en diciembre en los equipos de la F1.

A falta de seis fechas para el cierre del campeonato, la tabla es liderada por Nikola Tsolov, el búlgaro de 19 años que pertenece al equipo junior de Red Bull y corre con el monoplaza de Campos Racing. Con seis victorias y 161 puntos en la temporada, el joven piloto es uno de los favoritos para tener su debut en el “Gran Circo” el próximo año, sobre todo con las dudas que hay en torno a la renovación de Liam Lawson en Racing Bulls.

Detrás del búlgaro se encuentra Gabriele Minì, quien pertenece a la Academia Alpine y solamente cuenta con una victoria en la carrera larga de Miami, aunque suma varios podios a lo largo del año. Tal es así que el italiano de 21 años, que compite con MP Motorsport, está segundo con 134 unidades, a tan solo 27 puntos de Tsolov después de haberse visto forzado a retirarse en la sprint del Circuito de Spa-Francorchamps.

En el tercer lugar, se encuentra Rafael Câmara con 125 puntos, alcanzados tras su victoria en la carrera de Bélgica del domingo pasado, en la que el podio se completó con Tasanapol Inthraphuvasak y Tsolov. El brasileño de Invicta Racing forma parte de la Academia Ferrari desde 2022 y viene de ser campeón en la F3 con Trident en la temporada pasada a pesar de ser uno de los rookies de la edición del 2025.

Un poco más lejos se encuentra Alex Dunne, el irlandés que tiene 108 puntos y se sumó a la Academia Alpine este año y que tiene pasado en McLaren y tuvo un escándalo por un fichaje no aprobado en Red Bull. Ahora bien, cabe mencionar que este fin de semana se disputará la novena fecha en Budapest, mientras que la segunda parte del campeonato se realizará en Monza, Madrid, Bakú, Lusail y Yas Marina.

Tabla de constructores de la F2 tras Spa-Francorchamps.

Posiciones de la F2 tras Spa-Francorchamps