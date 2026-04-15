Médicos de PAMI protestaron en distintas provincias contra la gestión de Milei

Los médicos de cabecera del PAMI terminaron este miércoles el último día del paro de 72 horas en reclamo de mejores salarios, regularización de pagos y en contra de la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso. Desde la obra social aseguran que aumentaron el ingreso fijo de los médicos y se comprometieron a "revisar" su valor posteriormente. En diálogo con TN, el director Ejecutivo del PAMI Esteban Leguízamo sumó: "Si un médico hoy en consultorio tiene una seguridad de que va a cobrar en tiempo y forma son las prestaciones de PAMI, va a cobrar el último día de cada mes. No tiene que haber este problema que se ha planteado en los medios".

Desde el lunes pasado, médicos de cabecera que trabajan para el PAMI mantuvieron una medida de fuerza que afectó la atención de millones de jubilados y pensionados en todo el país, en protesta contra la gestión del gobierno de Javier Milei.

En concreto, los trabajadores de la salud cuestionaban que las autoridades incorporaron más prestaciones dentro de un pago fijo, se terminó con el incentivo económico a la formación profesional y se eliminó la consulta presencial como fuente de ingreso.

Desde que el jueves pasado se publicó la Resolución 1107/2026 y se implementó un nuevo esquema, los médicos cuestionan que se afectó su relación con los pacientes y que se redujeron sus ingresos. Las jornadas completas pasaron de pagar alrededor de $2.100.000 a apenas $1.400.000 mensuales. "Es una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta", indicaron desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Ante la pregunta respecto a si los médicos del PAMI están cobrando poco o no, Leguízamo respondió: "Yo creo que en PAMI no les estamos pagando poco. Yo creo que PAMI es un buen pagador y en todas las prestaciones hoy, con los problemas que todos sabemos que tiene el sistema de salud, el PAMI está pagando aranceles que corresponden".

Cómo fueron las protestas

En la sede central de PAMI, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una concentración de trabajadores profesionales y no profesionales, junto a jubilados y distintas agrupaciones, en rechazo al recorte de medicamentos y prestaciones.

En Córdoba, también hubo una protesta frente a su sede, luego de que la senadora nacional Alejandra Vigo, de Provincias Unidas (PU), presentara un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se exponga la "gravísima" situación de afiliados de PAMI, a raíz del corte en la atención médica y la falta de pago a prestadores.

Una situación similar se registró en Misiones, donde trabajadores del PAMI local denunciaron atrasos en pagos a farmacias, demoras en la restitución de medicamentos gratuitos y dificultades en servicios de oftalmología.

En ese contexto, el Colegio de Ópticas de Misiones informó mediante un comunicado que la suspensión de prestaciones responde a "los incumplimientos en los plazos de pagos" por parte de PAMI, lo que derivó en la interrupción de la atención a afiliados hasta que se regularice la deuda.

La respuesta del PAMI

Desde el PAMI aseguran que la resolución del 9 de abril pasado generó una suba del valor cápita de $946 a $2100. "Esto da un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera y es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia controlando los posibles desvíos que se pudieran presentar", sostuvieron.

Luego agregaron que el Gobierno Nacional se compromete a "ir revisando el valor cápita en vistas de acercar a las partes al valor de recomposición que ellos demandan". Asimismo, desde la obra social remarcaron que se están endureciendo los controles en las transmisiones de las órdenes. "¿Cómo puede ser que un médico declara horas de atención en una localidad por la mañana y horas de atención por la tarde en otra que está a 240km y llegue en una hora? Unificar el nomenclador nos va a permitir también controlar mejor el accionar del médico y la prestación efectivamente realizada", sostuvieron.