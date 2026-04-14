Crisis en PAMI: médicos alertan por un posible colapso y jubilados en riesgo

Los médicos de cabecera de todo el país llevan días de paro. La medida de fuerza, que se extendió por 72 horas, no fue un reclamo menor. Detrás hay una crisis que, según advierte el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, pone en jaque al PAMI y deja a millones de jubilados sin respaldo sanitario real.

El origen del conflicto está en la Resolución 1107/2026, una norma que, en la práctica, eliminó la consulta presencial como unidad de ingreso.

Los profesionales denuncian que el nuevo esquema desdibuja la relación médico-paciente y reduce drásticamente los ingresos: las jornadas completas pasaron de pagar alrededor de $2.100.000 a apenas $1.400.000 mensuales.

Además se eliminaron los incentivos por formación continua, lo que desalienta la capacitación y a la larga, deteriora la calidad del servicio.

"Una cifra indigna"

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires fue contundente en su diagnóstico. Según la entidad, los valores actuales de cápita representan "una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta". A eso se suman las deudas millonarias que el PAMI mantiene con los prestadores, lo que ya está provocando una estampida de profesionales.

"El Estado está empujando a los prestadores a retirarse de las cartillas", señalaron en un comunicado. Y advirtieron: "Los médicos de cabecera dejarán de prestar servicios por la imposibilidad de cubrir los gastos mínimos de manutención de consultorios".

El impacto directo en los afiliados

La entidad fue clara sobre las consecuencias para la población más vulnerable: "Al asfixiar a los prestadores, el Estado está dejando a los jubilados sin cobertura real. Es un abandono de persona institucionalizado". El Colegio recordó que la salud de los mayores es "una obligación constitucional e indelegable" y criticó que se hable de salud pública mientras "se liquida la dignidad de quienes la sostienen".

El cierre del comunicado fue una advertencia sin vueltas: "No hay salud pública sin médicos dignos. No hay justicia con jubilados desprotegidos". La entidad exige una respuesta urgente ante una crisis que, según afirman, ya compromete el funcionamiento del PAMI en todo el país.