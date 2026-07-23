Trump anuncia que Xi visitará Estados Unidos el 24 de septiembre

El presidente estadounidense Trump visita China

El presidente Donald Trump dijo el ‌jueves ‌que abordará el asunto de la inteligencia artificial con su par chino, Xi Jinping, cuando este visite Estados ​Unidos el ⁠24 de septiembre.

La ‌visita de Xi ⁠sigue al encuentro ⁠que mantuvieron ambos durante el viaje de Trump a ⁠China a principios ​de este año. ‌Durante su estancia ‌en Pekín, Trump ⁠invitó al líder chino a la Casa Blanca.

"El presidente Xi ​vendrá ‌el 24 de septiembre, y ya hablamos de ello (la inteligencia artificial) cuando estuve ⁠en Pekín, y volveremos a hablar del tema", dijo Trump.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ‌el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, debatieron el miércoles la necesidad de identificar áreas ‌de cooperación para sentar las bases de una "visita ‌muy positiva".

(Reporte ⁠de Jacob Bogage; redacción de ​Jasper Ward en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)