El color que desplaza al blanco y al beige en los livings modernos y se vuelve tendencia este 2026

Durante mucho tiempo, el blanco y el beige fueron los grandes protagonistas de los livings por su capacidad para ampliar visualmente los ambientes y aportar luminosidad. Sin embargo, las tendencias de decoración evolucionaron y este 2026 un nuevo color comenzó a ganar cada vez más espacio: el verde oliva.

Elegido por interioristas y decoradores, este tono se convirtió en uno de los favoritos para transformar los espacios comunes del hogar gracias a su capacidad para combinar elegancia, calidez y una fuerte inspiración en la naturaleza. Su equilibrio entre los colores neutros y las tonalidades más intensas lo convierte en una opción versátil para quienes buscan renovar el living sin caer en propuestas demasiado llamativas.

Por qué el verde oliva es tendencia

El auge de este color responde a una búsqueda cada vez más marcada de ambientes que transmitan bienestar y serenidad. El verde oliva genera una sensación de calma, aporta profundidad visual y ayuda a crear espacios acogedores, ideales tanto para el descanso como para las reuniones familiares o con amigos. Además, se adapta con facilidad a distintos estilos decorativos, desde el minimalismo contemporáneo hasta propuestas de inspiración nórdica, rústica o mediterránea, manteniendo siempre una estética sofisticada.

Elegido por interioristas y decoradores, este tono se convirtió en uno de los favoritos para transformar los espacios comunes del hogar.

Cómo incorporarlo sin remodelar toda la casa

Una de las mayores ventajas del verde oliva es que no exige una reforma completa para cambiar la imagen del living. Basta con introducirlo de manera estratégica para conseguir un efecto renovado.

Entre las alternativas más utilizadas se encuentran:

Pintar una única pared, especialmente la que funciona como fondo del sofá.

Elegir un sillón, una butaca o un puff tapizado en este tono.

Incorporarlo mediante almohadones, mantas, cortinas o alfombras.

Sumar accesorios decorativos como jarrones, cuadros, cerámicas o macetas.

Estos pequeños cambios permiten actualizar el ambiente sin realizar grandes inversiones ni modificar la distribución del espacio.