Miembros de la Corte Penal Internacional destituyen al fiscal Khan: fuentes

Los Estados miembros de la CPI votarán sobre la destitución del fiscal Karim Khan en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York.

Por Stephanie van ​den Berg

24 jul (Reuters) - Los estados miembros de la Corte Penal Internacional votaron el viernes ‌a favor de ‌destituir a Karim Khan como fiscal por acusaciones de conducta sexual inapropiada, informaron dos fuentes diplomáticas a Reuters.

Según las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato por la sensibilidad del asunto, 82 de los 125 estados miembros ​de la CPI ⁠votaron a favor de la destitución del ‌fiscal.

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Khan, de 56 años, niega haber ⁠cometido ninguna irregularidad y ⁠sus abogados calificaron el proceso que condujo a la votación de ilegal, injusto desde el punto de ⁠vista procesal y carente de pruebas.

La ​destitución de Khan se produce ‌tras el anuncio de Estados ‌Unidos de que pondrá en marcha una ⁠nueva campaña diplomática para desmantelar la CPI, que, según afirma, supone una amenaza para su soberanía.

Los diplomáticos que dirigen el órgano de ​supervisión ‌de la Corte decidieron el mes pasado que el abogado británico había mantenido una relación sexual inapropiada con una abogada subalterna de la CPI y que ⁠debía ser destituido.

Los estados miembros se sumaron en su mayoría a esa conclusión en una votación celebrada el viernes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

Durante una visita a Filipinas el jueves, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó ‌que hay "lunáticos y chiflados involucrados en la CPI" y que es imposible que ningún funcionario político o militar estadounidense sea juzgado jamás ante el tribunal, reiterando así críticas anteriores.

Estados Unidos, que ‌no es miembro de la CPI, ha impuesto sanciones a 11 jueces y fiscales del tribunal, entre ‌ellos Khan, ⁠alegando las órdenes de detención dictadas contra el primer ministro israelí, Benjamin ​Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, así como una investigación anterior sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.

(Editado en español por Carlos Serrano)