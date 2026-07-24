Miembros de la Corte Penal Internacional destituyen al fiscal Khan: fuentes

Por Stephanie van den Berg
24 jul (Reuters) - Los estados miembros de la Corte Penal Internacional votaron el viernes a favor de destituir a Karim Khan como fiscal por acusaciones de conducta sexual inapropiada, informaron dos fuentes diplomáticas a Reuters.
Según las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato por la sensibilidad del asunto, 82 de los 125 estados miembros de la CPI votaron a favor de la destitución del fiscal.
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Khan, de 56 años, niega haber cometido ninguna irregularidad y sus abogados calificaron el proceso que condujo a la votación de ilegal, injusto desde el punto de vista procesal y carente de pruebas.
La destitución de Khan se produce tras el anuncio de Estados Unidos de que pondrá en marcha una nueva campaña diplomática para desmantelar la CPI, que, según afirma, supone una amenaza para su soberanía.
Los diplomáticos que dirigen el órgano de supervisión de la Corte decidieron el mes pasado que el abogado británico había mantenido una relación sexual inapropiada con una abogada subalterna de la CPI y que debía ser destituido.
Los estados miembros se sumaron en su mayoría a esa conclusión en una votación celebrada el viernes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Durante una visita a Filipinas el jueves, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que hay "lunáticos y chiflados involucrados en la CPI" y que es imposible que ningún funcionario político o militar estadounidense sea juzgado jamás ante el tribunal, reiterando así críticas anteriores.
Estados Unidos, que no es miembro de la CPI, ha impuesto sanciones a 11 jueces y fiscales del tribunal, entre ellos Khan, alegando las órdenes de detención dictadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, así como una investigación anterior sobre las tropas estadounidenses en Afganistán.
(Editado en español por Carlos Serrano)