Así juega Argelia, el equipo del debut vs la Selección Argentina: ataque por los costados y presión al mediocampo

La Selección Argentina se prepara para su debut en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 frente a Argelia, uno de los mejores combinados africanos en la actualidad. El equipo que dirige técnicamente el bosnio-croata Vladimir Petković fue uno de los líderes en la clasificación de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) y se presentará en el certamen el próximo martes 16 de junio cuando enfrente a la 'Albiceleste' en el Estadio Arrowhead de Kansas por la primera fecha del Grupo J.

'Los zorros del desierto' llegan a la competición tras poco más de dos años bajo el mando del ex entrenador de Suiza, quien asumió en marzo de 2024; en este proceso, consiguió la clasificación a la cita mundialista luego de finalizar primero en su zona durante las Eliminatorias, y a principio de año alcanzó los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones (instancia en la que cayó por 2 a 0 frente a Nigeria). Durante este período, Argelia se consolidó como un elenco que apuesta por ataques dinámicos y contraataques veloces, aprovechando la explosividad de varios de sus futbolistas; también resaltan tanto la gran técnica de sus principales figuras (Riyad Mahrez e Ibrahim Maza como exponentes) como su notable vulnerabilidad en los duelos aéreos y en ciertos aspectos de la fase defensiva.

Así juega Argelia, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026

El esquema predilecto de Petković en Argelia es el 4-3-3, una formación cuya única variante se encuentra en cómo se posicionan los tres mediocampistas. En diferentes encuentros, el entrenador eligió formar con Hicham Boudaoui (26 años y de buen nivel en el Niza de Francia) como referencia, a veces acompañado por dos volantes de juego (habitualmente Farès Chaïbi es uno de ellos, gracias a su perfil más "suelto" y creativo) o haciendo dupla de "pivotes" con otro más de carácter defensivo como pueden ser Nabil Bentaleb (31, Lille) o Ramiz Zerrouki (28, Twente); en este último escenario, el equipo podría pararse más como un 4-2-3-1.

La línea de cuatro defensores es prácticamente una constante desde que el DT asumió en el cargo: Ramy Bensebaïni y Aïssa Mandi son la dupla de centrales (ambos con extenso recorrido en la selección), mientras que Rayan Aït-Nouri, del Manchester City, es titular como lateral izquierdo. En el sector derecho, a pesar de probar con Achref Abada como alternativa en el anteúltimo amistoso previo al Mundial ante Países Bajos, Rafik Belghali (titular en el Hellas Verona de Italia) es por características el futbolista que mejor encaja en la idea de juego.

En ataque, el capitán Riyad Mahrez es el gran referente en uno de los extremos, aunque un importante detalle a tener en cuenta es que en raras ocasiones disputa los 90 minutos. Por el lado opuesto se posiciona Mohamed Amoura, figura en el Wolfsburgo y uno de los máximos goleadores del ciclo de Petković, quien también puede alternar y ocupar la posición de "falso nueve" como Ibrahim Maza, la joven joya que tiene Argelia en su plantel. Anis Hadj Moussa es una de las principales alternativas en el frente ofensivo por su gambeta y explosividad, mientras que Amine Gouiri puede también ocupar la posición de delantero centro, con rasgos más físicos que sus compañeros.

La apuesta de Argelia para generar situaciones de peligro es apoyarse en la velocidad de sus extremos y laterales para lanzarles balones largos a la espalda de la defensa. Esta búsqueda es constante, incluso contra equipos que defienden en bloque bajo: en esos casos, la construcción de situaciones no es en la mitad de cancha del rival, sino que el equipo busca “sacar” a los defensores acumulando pases en mitad de cancha (o incluso más atrás en su propio campo) para luego romper líneas con pases que, en su mayoría, salen de los pies de los defensores centrales.

Estos pases a la espalda de los laterales rivales (también buscan detrás de los centrales, aunque con menor frecuencia) pueden tener como destinatarios tanto a los extremos como a los carrileros; un movimiento muy habitual es que el extremo de un sector se cierre como cuarto mediocampista para liberar la zona y permitir la subida de su compañero. Particularmente, la dupla Mahrez-Belghali sobre la derecha es de las que mejor lleva adelante este patrón que se repite varias veces a lo largo de los partidos.

Ante presiones altas, el combinado africano no cambia de idea y continúa buscando generar peligro por las bandas. Una parte clave para sostener este esquema es la figura del arquero Luca Zidane, a quien le confían la salida de la pelota desde el fondo con su juego de pies. Luego, la dupla de centrales Bensebaïni y Mandi son los encargados de los lanzamientos buscando profundidad. Una vez llegado al último tercio de la cancha, el receptor busca aprovechar la ventaja en el duelo 1vs1 o habilitar a uno de los volantes que ingresan al área por el carril central.

En la pelota parada, Mahrez es el habitual encargado de ejecutar los tiros libres cercanos al área y los córners, una tarea que divide con Chaïbi. Si bien suelen buscar centros al corazón del área, no se destacan por su juego aéreo y esperan por la segunda jugada; en las acciones a balón parado son cuatro los jugadores que esperan el envío, mientras que otros dos se posiciones en el borde del área grande para esperar el rebote y un tercero se queda cerca del lanzador para, si es necesario, jugar en corto.

En cuanto al aspecto defensivo, Argelia profundiza en esta búsqueda de causar daño con las corridas de sus laterales y extremos al defender en su propia mitad de cancha y, tras la recuperación, salir rápidamente al contraataque. Apenas logran hacerse de la pelota, tanto Amoura como Maza (o Chaïbi también, que destaca por su velocidad) se lanzan al espacio para aprovechar los espacios cedidos por el rival.

Sin embargo, son varias las falencias que pueden encontrarse dentro de su funcionamiento: a pesar de que el rasgo común de los futbolistas argelinos en su intensidad y dedicación en los duelos individuales, en ocasiones pierden desde lo físico (no tanto en carrera sino en situaciones más "paradas", como un duelo entre un central que intenta aguantar a un delantero que recibe la pelota de espaldas) y sufren mucho en la disputa aérea.

Ya sea desde una pelota parada o de un centro durante una jugada, el combinado de Petković no logró hacerse fuerte en ese aspecto del juego. Una particularidad que ocurre habitualmente cuando un rival desborda o llega a línea de fondo y se apresta a tirar un centro es que los laterales suelen defender de manera pasiva, sin intentar acortar la distancia con el pateador para bloquear el envío. Aunque parezca extraño, podría entenderse que priorizan mantener la estructura del bloque bajo y, antes que arriesgar en un 1vs1 sobre la banda, cerrar los caminos por el carril central.

Principalmente, el gran déficit de Argelia en diversos momentos de la fase defensiva es el desorden. Este factor se puede observar tanto en el posicionamiento para marcar pelotas aéreas, en las que en muchas ocasiones sueltan marcas y dejan a jugadores libres, como en la presión tras pérdida, un recurso que utilizan pero con poca efectividad, ya que en la mayoría de las ocasiones duplican (o hasta triplican) la marca sobre un rival y dejan espacios a sus espaldas. Argentina, que se caracteriza por sus asociaciones en corto y sus rápidas combinaciones, podría explotar este aspecto para hacer diferencia en el juego.

Bounedjah y Bennacer, los grandes ausentes en la convocatoria de Argelia

En la lista de 26 futbolistas publicada por Vladimir Petković destacan dos ausencias: Ismaël Bennacer y Baghdad Bounedjah. Durante el partido frente a Congo por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones en enero de este año, Bennacer sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho que lo marginó de la cancha durante dos meses. Pocos días después de su regreso a las canchas, otra molestia en un ligamento de la rodilla volvió a dejarlo sin posibilidades de jugar por un mes más; a pesar de que logró rehabilitarse, estas recurrentes molestias fueron un factor importante para que el entrenador decida no incluirlo en la nómina para el Mundial.

El volante del Dinamo Zagreb, cuadro en el que no tuvo sus mejores minutos esta temporada, es un futbolista mucho más técnico, que podía pararse entre los centrales y colaborar con la salida de pelota. Su presencia era muy importante para liberar a los laterales y favorecer la búsqueda de Argelia de llevar el ataque por las bandas y buscar pases largos a la espalda de los defensores rivales. Su sociedad con Mahrez en el mediocampo le daba fluidez al equipo para mover el balón de lado a lado y buscar desacomodar al bloque defensivo; de cara a la competición, sus reemplazantes naturales son Nabil Bentaleb y Ramiz Zerrouki.

Por su parte, la ausencia de Bounedjah, aunque no se informó de manera oficial, está vinculada a razones disciplinarias. El delantero del Al-Shamal catarí reúne las características de un número '9' más tradicional, un perfil que el plantel argelino prácticamente no tiene para este Mundial. No sólo podía aportar su presencia en el área rival para recibir balones aéreos desde los costados, sino que también permitía generar espacios a las espaldas de la última línea defensiva al incorporarse al circuito de juego.

Qué planteo se puede esperar de Argelia en el debut ante Argentina

Nada indica que Argelia cambie radicalmente su idea para el debut frente a Argentina por la primera fecha del Grupo J. El combinado africano buscará ceder la posesión, priorizar la solidez defensiva y lanzar contragolpes veloces a las espaldas de los laterales albicelestes, una posición que al DT Lionel Scaloni le costó cubrir. La gran apuesta estará en hacerle llegar la pelota a sus figuras (Mahrez, Amoura y Maza) para romper con desequilibrio en un mano a mano y así llegar con peligro al arco que defiende Emiliano Martínez. Es fundamental para el seleccionado nacional estar atento luego de perder la pelota y aprovechar al máximo las numerosas falencias que el combinado africano muestra en las distintas fases defensivas, particularmente en la pelota parada.

Los convocados de Argelia para el Mundial 2026

Arqueros: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Lausanne), Luca Zidane (Granada), Abdelatif Ramdane (MC Alger, reserva).

Defensores, Achref Abada (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Hellas Verona), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille OSC), Mohamed Tougaï (ES Tunis).

Mediocampistas: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille OSC), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente).

Delanteros: Mohamed Amoura (Wolfsburgo), Nadhir Benbouali (Gyõr), Adil Boulbina (USM Alger), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli FC), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).