La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad a la ciudad portuaria modernista polaca de Gdynia

El edificio de viviendas Ogonczyk-Bloch y Mazalon, en la calle Swietojanska, un edificio incluido en la Ruta del Modernismo de Gdynia, en Gdynia (Polonia)

El centro ​de la ciudad portuaria modernista de Gdynia, en el Báltico, construida prácticamente desde cero durante las dos décadas comprendidas entre la Primera y la Segunda Guerra ‌Mundial, fue incluido este lunes ‌en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, coincidiendo con la celebración del centenario de la ciudad.

Situada al norte de la histórica ciudad de Gdansk, cuna del movimiento sindical polaco Solidaridad, y de la localidad vacacional costera de Sopot, Gdynia fue considerada durante mucho tiempo a nivel local como la hermana pobre de esos lugares. Sin embargo, el reconocimiento de la UNESCO la incorpora a una lista de 1.273 sitios ​que abarca desde la Gran ⁠Barrera de Coral de Australia hasta la Acrópolis de Atenas.

El reconocimiento de la ‌UNESCO se otorga a un lugar o zona que goza de ⁠protección legal por su especial valor cultural o natural ⁠para la humanidad.

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Gdynia es uno de los símbolos más evidentes de las ambiciones de la Polonia de entreguerras, que recuperó su independencia en 1918, tras 123 años de partición ⁠entre Rusia, Prusia y Austria-Hungría.

UN PUEBLO PESQUERO SE CONVIERTE EN PUERTA DE ​ENTRADA AL MUNDO

"Es un honor para una ciudad que no ‌miró hacia atrás, sino que, por el ‌contrario, miró con valentía hacia el futuro: una ciudad construida sobre sueños, coraje ⁠y la convicción de que Polonia es capaz de crear cosas extraordinarias", escribió la ministra de Cultura, Marta Cienkowska, en la red social X.

Gdynia refleja también los retos a los que se enfrentaba el nuevo Estado, que surgió con solo un estrecho tramo ​de costa ‌báltica y sin puerto marítimo importante propio.

Para asegurarse el acceso al mar, Polonia eligió la aldea pesquera de Gdynia, que en 1920 contaba con tan solo 1.200 habitantes, como emplazamiento de una nueva puerta de entrada al mundo. En 1939, la población se había multiplicado por cien, ya que personas ⁠de todo el país acudieron en masa a la ciudad en busca de oportunidades y de un nuevo comienzo.

Los historiadores de la arquitectura suelen comparar Gdynia con otras ciudades moldeadas por el modernismo de entreguerras, como la "Ciudad Blanca" de Tel Aviv, que también es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y los barrios funcionalistas construidos en ciudades como Róterdam y Brno en las décadas de 1920 y 1930.

Sin embargo, a diferencia de esos centros urbanos, ‌Gdynia se construyó casi por completo desde cero en torno a un nuevo puerto marítimo, lo que le confiere un carácter arquitectónico inusualmente coherente y la convierte en uno de los ejemplos más completos de Europa de una ciudad modernista construida en una sola generación.

Su centro se caracteriza por edificios de líneas aerodinámicas con tejados planos, esquinas redondeadas, largas ventanas ‌horizontales y balcones que recuerdan a los transatlánticos, lo que refleja la identidad marítima de la ciudad y la fe de la época en la tecnología y el progreso.

El Comité del ‌Patrimonio Mundial de la ⁠UNESCO está compuesto por representantes de 21 países. Otros lugares añadidos recientemente a su lista del Patrimonio Mundial incluyen las playas del Desembarco ​del Día D en Normandía o los restos arqueológicos de la ciudad antigua de Sebastia, en los territorios bajo ocupación israelí de Cisjordania.

Con información de Reuters