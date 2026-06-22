El viernes se cumplirán 135 años de la fundación de la Unión Cívica Radical, el partido político más antiguo de la Argentina. Semejante aniversario encuentra al espacio ante la misión de definir su destino de cara a las elecciones del año que viene. Desde la UCR porteña, de perfil claramente opositor a los lineamientos propuestos por La Libertad Avanza, empujan en favor de la construcción de una alternativa democrática y de centro que pueda superar la polarización que domina el mapa argentino desde hace años.

En un momento de definiciones, el radicalismo de la Capital Federal presiona para lograr reconstruir y fortalecer la unidad de la UCR en todo el país con la clara intención de mostrar una propuesta electoral que se aleje del mileísmo y del kirchnerismo. Para Juan Loupias, secretario general del partido en la CABA, la fuerza “tiene la responsabilidad de impulsar un espacio de centro, reformista y republicano” teniendo en cuenta que en el partido creen “en la construcción de consensos, en el diálogo y en la moderación como herramientas para resolver los problemas del país”.

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Desde la conducción del partido de la Ciudad, el dirigente consideró que el país debe abandonar la “lógica de la grieta permanente” y que, con ese horizonte, “el radicalismo debe trabajar en la construcción de un frente político amplio que no se identifique ni con el kirchnerismo ni con La Libertad Avanza, sino con los valores históricos de la democracia, la institucionalidad, el desarrollo y la movilidad social”. Ejes en los que, se espera, las distintas expresiones que conviven en la UCR puedan coexistir bajo un mismo paraguas y apostar por un proyecto nacional y presidencial que les permita sostenerse como un partido de poder.

De cara a esta semana histórica, desde el partido se destacaron procesos políticos de los que formó parte la UCR como la ampliación de la participación política y el acceso al voto popular, la recuperación democrática de 1983 y la lucha por los derechos humanos. Por eso, para Loupias “la Unión Cívica Radical es mucho más que un partido político. Es una tradición democrática que, durante 135 años, acompañó las grandes transformaciones de la Argentina y defendió siempre la participación ciudadana, la ética pública y el respeto por las instituciones”. Un reconocimiento a la historia, pero con la mirada también puesta en dirección de los desafíos futuros y una convicción clara de que “la unidad del radicalismo debe construirse sobre la base de las ideas, de los valores compartidos y de la coherencia política. Tenemos que fortalecer un partido abierto, plural y con capacidad de interpretar las demandas de las nuevas generaciones”, resumió el secretario general de la UCR CABA.

Con este espíritu, el viernes la UCR realizará un acto en el Comité Capital para celebrar el aniversario del partido. Un evento organizado entre las conducciones nacional y porteña en el que se descubrirá una placa aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en reconocimiento a su aporte histórico a la democracia argentina. La iniciativa había sido impulsada por el propio Loupias y presentada por la legisladora Aldana Crucitta.

La resolución dispone la colocación de la placa en la sede del Comité Capital, ubicada en Tucumán 1660, con la intención de destacar su contribución “de manera ininterrumpida con la consolidación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, las instituciones republicanas y la ampliación de derechos en nuestro país”. La cita será a las 16:30 con representación institucional nacional y porteña, pero sin los gobernadores. Según se difundió oficialmente, los oradores serán la mencionada legisladora Crucitta; el titular de la Juventud Radical nacional, Nahuel Breglia; la vicepresidenta primera de la UCR CABA, Inés Parry; el presidente del partido porteño, Hernán Rossi; la secretaria general del espacio a nivel país, Piera Fernández; y el historiador Oscar Muiño.

Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional, no podrá estar en esa fecha en la Ciudad, pero sí lo hará unos días antes en el marco de las recorridas y bajadas territoriales que viene comandando desde su asunción. Liderará una charla abierta a la militancia el miércoles a las 20, junto a Piera Fernández, en la sede del partido porteño, en un evento organizado por la regional UBA de la Franja Morada y la Juventud capitalina.