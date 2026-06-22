Memes: Uruguay empató con Cabo Verde en el Mundial y las redes no perdonaron

El empate parcial entre la Selección de Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 provocó una catarata de memes que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Los graves errores de la defensa charrúa, que causaron los dos tantos del combinado africano, fueron el blanco de las burlas de los usuarios; este resultado complica mucho a los dirigidos técnicamente por Marcelo Bielsa, que deberán enfrentar a España en la última jornada en búsqueda de clasificar a la fase de eliminación directa.

Los mejores memes del empate parcial entre Uruguay y Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial 2026

Ficha del partido: Uruguay vs. Cabo Verde

Torneo: Mundial de la FIFA 2026 (Fase de Grupos - Fecha 2 - Grupo H).

Mundial de la FIFA 2026 (Fase de Grupos - Fecha 2 - Grupo H). Fecha: Domingo 21 de junio de 2026.

Domingo 21 de junio de 2026. Estadio: Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami Gardens, Florida, EE. UU.

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