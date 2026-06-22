Solbakken, cauteloso por amenaza de Senegal mientras Noruega busca aprovechar excelente inicio en Mundial

El entrenador de Noruega, Stale Solbakken, antes del partido con Irak

El regreso de Noruega al Mundial comenzó con todo, pero su DT, Stale Solbakken, afirmó que ‌su próximo reto es ‌mostrar la misma identidad y disciplina frente a una selección de Senegal que cuenta con el ritmo y la calidad necesarios para castigar cualquier bajón en el nivel de juego.

La victoria 4-1 sobre Irak, con dos goles de Erling Haaland, situó a Noruega en lo más alto del Grupo I, por delante ​de Francia por diferencia ⁠de goles, tras su primer partido en un Mundial ‌en 28 años.

Senegal, que cayó 3-1 ante Francia, necesita ⁠dar una respuesta el lunes en ⁠el estadio de Nueva York/Nueva Jersey para evitar que sus esperanzas de pasar a los dieciseisavos de final se vean en peligro.

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"No ⁠tengo miedo ni nada por el estilo, pero siento ​un gran respeto por Senegal. Es un ‌equipo rápido y de calidad, y ‌tendremos que estar preparados para enfrentarnos a ello, defendiendo ⁠a sus extremos y teniendo cuidado con sus contraataques", dijo Solbakken en conferencia de prensa.

"Sadio Mané es un gran jugador, pero lo más importante para mí es que mantengamos nuestra identidad ​y sigamos ‌haciendo lo que mejor sabemos hacer", agregó.

Noruega arrasó en la fase de clasificación con ocho victorias en ocho partidos, en los que marcó 37 goles, y una victoria la situaría en la lucha por el primer puesto ⁠del grupo en el último partido contra Francia.

"No estamos haciendo cálculos ni nada por el estilo, tenemos que volver a ofrecer un buen rendimiento, seguir mejorando y pensar en la clasificación más adelante", afirmó Solbakken.

Haaland volverá a ser la principal amenaza ofensiva de Noruega tras su doblete en el debut, aunque Solbakken señaló que el delantero ‌del Manchester City necesita que el equipo le respalde para rendir al máximo.

"Haaland está en plena forma y esperemos que aún le queden más goles por marcar, necesita ayuda y espero que podamos ayudarle también con un gran apoyo. Esperemos que siga dándonos ‌alegrías con sus goles", expresó.

Solbakken también mostró su preocupación por el estado del terreno de juego.

"Hemos echado un vistazo al campo y se parece ‌un poco al ⁠césped artificial, corto y duro, parece un inconveniente para los equipos a los que les gusta ​mantener la posesión. Si el campo estuviera seco sería un problema, pero para mañana se prevé lluvia, así que eso debería ayudar", apuntó.

Con información de Reuters