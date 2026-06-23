Mercado Libre y TikTok se fusionan: la inesperada función que vas a empezar a ver en tu celular

La propuesta apunta a que las marcas puedan llegar a los usuarios de Mercado Libre en canales externos.

Mercado Ads, la unidad de publicidad digital de Mercado Libre, presentó en Cannes Lions 2026 tres nuevas soluciones orientadas a fortalecer su estrategia de Commerce Powered Media. La compañía anunció la integración con TikTok, el lanzamiento de una red de más de 7 millones de creadores de contenido en América Latina y nuevos formatos de video shoppable que buscan conectar el descubrimiento de productos con la compra efectiva.

La propuesta apunta a que las marcas puedan llegar a los usuarios de Mercado Libre en canales externos de alto nivel de interacción, como TikTok, plataformas de streaming y Connected TV (CTV), utilizando segmentación basada en datos de compra y medición completa del recorrido del consumidor. De esta manera, los anunciantes podrán conocer el impacto de cada campaña desde la primera visualización hasta la conversión final dentro del marketplace.

TikTok se integra al ecosistema publicitario de Mercado Ads

Una de las principales novedades es la incorporación de TikTok al ecosistema de Mercado Ads. Gracias a esta integración, las marcas podrán distribuir anuncios de video vertical a audiencias con alta intención de compra identificadas a partir de los datos propios de Mercado Libre.

La solución permitirá medir el desempeño de las campañas más allá del alcance y la visibilidad. Los anunciantes podrán analizar si los usuarios realizaron búsquedas de marca, visitaron tiendas oficiales, agregaron productos al carrito o concretaron compras después de interactuar con los anuncios en la red social.

En esta primera etapa, las campañas estarán enfocadas en objetivos de reconocimiento de marca (awareness), aunque la compañía adelantó que próximamente se sumarán herramientas orientadas a consideración y conversión.

Jesús Moreno Sosa, vicepresidente senior de Mercado Ads.

Una red de más de 7 millones de creadores de contenido

Mercado Ads también anunció una nueva plataforma que dará acceso a más de 7 millones de creadores de contenido de América Latina. A través de este sistema, las marcas podrán gestionar campañas para que sus productos sean promocionados en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según la compañía, la plataforma ofrecerá por primera vez un ROAS (Retorno sobre la Inversión Publicitaria) validado mediante ventas reales dentro del ecosistema de Mercado Libre. Además, integrará procesos de briefing, validación y atribución en una única herramienta, permitiendo medir tanto el impacto de marca como los resultados comerciales sin duplicar conversiones.

Videos shoppable: del contenido a la compra

La tercera innovación presentada son los formatos de video shoppable, diseñados para transformar anuncios en experiencias de compra interactivas. La propuesta permitirá que los usuarios descubran productos mientras consumen contenido en redes sociales, servicios de streaming o CTV y puedan buscarlos, agregarlos al carrito y finalizar la compra de forma directa.

Con estos lanzamientos, Mercado Ads busca consolidar su posición como un actor capaz de vincular la publicidad digital con resultados comerciales medibles, conectando cada punto de contacto publicitario con transacciones verificadas dentro del ecosistema de comercio electrónico de Mercado Libre.