Llega YouTube Shopping a Argentina: la nueva alianza con Mercado Libre que revolucionará al consumo.

YouTube anunció el lanzamiento de YouTube Shopping en Argentina, una alianza estratégica con Mercado Libre. Esta integración busca transformar la forma en que los creadores de contenido monetizan sus recomendaciones y cómo los usuarios descubren y compran productos.

La herramienta, que va a estar disponible durante las próximas semanas, permitirá que los creadores de contenido etiqueten directamente dentro de sus videos los diferentes productos que muestran. Así, los espectadores podrán acceder a los artículos con un solo click y completar la compra a través de Mercado Libre, sin abandonar el contenido que están viendo.

Cómo cambiará el consumo la llegada de YouTube Shopping

La llegada de YouTube Shopping marca un paso importante para la economía de creadores en Argentina, ya que convierte las recomendaciones de productos en una nueva fuente de ingresos. Al mismo tiempo, las marcas podrán acercarse a consumidores con alta intención de compra a través de creadores en los que ya confían.

Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es que YouTube amplió el acceso al programa. A partir de ahora, los canales con más de 500 suscriptores podrán ser elegibles para utilizar la herramienta, reduciendo bastante la barrera de entrada para los creadores más pequeños.

Además, la plataforma incorporará funciones impulsadas por inteligencia artificial para facilitar el etiquetado de productos dentro de los videos. Estas herramientas buscarán identificar automáticamente los artículos que aparecen en pantalla, simplificando el proceso para los creadores.

Así están creciendo las compras online

El lanzamiento responde a una tendencia cada vez más fuerte: el crecimiento del video como motor de las compras online. Según datos compartidos por la compañía, los usuarios consumieron más de 40.000 millones de horas de videos relacionados con compras durante 2025 a nivel global. En Argentina, una encuesta de Ipsos reveló que el 87% de las personas que utilizan Google o YouTube durante su proceso de compra tienen probabilidades de volver a elegir la misma marca.

Con esta alianza, YouTube y Mercado Libre buscan unir entretenimiento, descubrimiento y comercio electrónico en una sola experiencia. La apuesta apunta a convertir el contenido en una herramienta de venta cada vez más efectiva, siguiendo una tendencia que ya está transformando el marketing digital y el comercio online en distintos mercados del mundo.