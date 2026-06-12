Cuáles son las tres empresas más deseadas para trabajar en Argentina

El mercado de empleo en Argentina transita una profunda reconfiguración impulsada por la reforma laboral de Javier Milei. En este escenario, un selecto grupo de compañías ha logrado consolidarse como verdaderos imanes para el talento local.

Un relevamiento masivo e independiente determinó que Mercado Libre, Toyota y Coca Cola lideran de forma absoluta las preferencias de los trabajadores en el país, logrando alinear sus propuestas de valor con las expectativas actuales de la fuerza laboral.

El podio del talento: las 3 mejores empresas para trabajar

La edición 2026 del estudio de marca empleadora de la consultora Randstad —que recopiló la opinión de más de 4.000 participantes en el país— consagró a las firmas más atractivas para desarrollarse profesionalmente. Más de 171.000 encuestados de entre 18 y 65 años, con mayor representación del segmento de entre 25 y 44 años, responden sobre los factores que consideran más importantes a la hora de elegir una empresa para trabajar.

Además, el Randstad Employer Brand Research distingue a las empresas más atractivas para trabajar en cada país.

Mercado Libre: La gigante del comercio electrónico y la tecnología se quedó con el primer puesto del ranking. Tras haber liderado también en los años 2021, 2022 y 2023, la compañía ostenta su permanencia en el prestigioso Hall of Fame global del empleabilidad.

Toyota: La automotriz de origen japonés se posicionó en el segundo lugar gracias a la sólida reputación de su cultura de trabajo y sus desafíos de movilidad regional.

Coca Cola FEMSA Argentina: El podio lo completó la embotelladora multinacional, destacada por su enfoque en la inclusión, el respeto y la generación de un fuerte sentido de pertenencia entre sus colaboradores.

Radiografía del empleo: los 10 mejores sectores en Argentina

Más allá de las marcas individuales, el informe elaborado por Randstad identificó cuáles son las industrias que muestran el mejor equilibrio entre su nivel de conocimiento y el atractivo que generan en los postulantes.

La industria Farmacéutica y la Automotriz volvieron a coronarse en lo más alto de las elecciones de los argentinos.

¿Qué buscan los argentinos a la hora de elegir un trabajo?

El estudio de marca empleadora demuestra que el salario ya no es el único factor determinante. En un contexto global complejo, el talento busca un mix equilibrado entre beneficios monetarios y no monetarios.

Las empresas que lideran los rankings actuales entendieron que para retener y atraer profesionales calificados deben ofrecer entornos que promuevan la estabilidad, oportunidades reales de crecimiento profesional y un ambiente de colaboración activa.