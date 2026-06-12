El Mundial ya empezó y después de las victorias de República Checa y México, el alboroto por la ceremonia de apertura y los primeros partidos ya pasaron. Todavía resulta un poco extraño abrir el Fixture y que no aparezca Italia. Los italianos viven la Copa del Mundo como pueden. Esta semana, el diario "La Gazzetta dello sport" publicó, en su primera plana, la tapa: "Está todo el mundo menos nosotros". El dolor de una Selección que fue grande y ya no es. Quedó afuera por robo ante Bosnia Herzegovina que debuta este viernes ante Canadá. Cuando se dice robo es porque, efectivamente, fue así.

El autor del robo del siglo para los bosnios no es un hombre armado hasta los dientes. Ni uno de camisa y saco. Es tan solo uno chico de 14 años que le propinó un golpe a la historia futbolística italiana a pura picardía, pero que se convirtió en una personalidad nacional. Se trata de Afan Cizmic, un adolescente que estaba en el rol de alcanzapelotas en el repechaje frente a Italia. En aquel entonces, después de un largo partido, Italia y Bosnia definían el pase al Mundial a través de los penales. Como ya es costumbre, el arquero italiano tenía uno de esos machetes luego de haber analizado a los pateadores. Sin embargo, no contaba con la rebeldía del pibe bosnio.

El chico estaba al costado de la cancha y vio, cerca de él, un papel tirado. "Inmediatamente supe lo que era. Lo agarré y lo escondí", dijo un par de días después cuando ya era una estrella nacional. El papel tirado en el piso tenía información. Y, como se sabe, el que tiene la información tiene el poder. Cuando Donnaruma se dio vuelta para revisar sus notas y planificar sus atajadas, se encontró con la nada misma. En las imágenes de aquel momento se lo puede ver desesperado, buscó el machete desesperado, hablaba con sus compañeros, pedía una copia, pero nada de eso aparecio. Hasta le echó la culpa a los guardias de seguridad. Pero nada funcionó, a final, como hoy se podrá ver: Italia quedó afuera de la Copa dle Mundo y Bosnia clasificó.

Desde ya la bronca y el enojo de Italia es diametralmente opuesto a la alegria bosnia. En principio, Afan le mostró el papel a su papá, depsués lo llevó a la televisión y, días más tarde, -según se dijo- lo llevó para que sea subastado y donado a diferentes causas benéficas. De eso no hay muchas precisiones. Pero si hay exactitud a la hora de sostener que, detrás de cada selección clasificada hay una historia que merece ser contada.

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