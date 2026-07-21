Agencia EEUU antidiscriminación busca poner fin a obligación de empresas de informar raza y sexo de trabajadores

La sede de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés) se puede ver en Washington, D.C.

La ​agencia estadounidense encargada de velar por el cumplimiento de las leyes que prohíben la discriminación en el ámbito laboral busca eliminar el requisito de que las ‌empresas presenten anualmente datos sobre ‌la raza y el sexo de sus trabajadores, lo que, desde su adopción en 1966, ha sido una piedra angular de la defensa de los derechos civiles.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por su sigla en inglés), dirigida por miembros designados por el Partido Republicano, votó 2-1 el martes a favor de publicar una propuesta que pondría fin a la práctica, conocida como "informes EEO-1", en referencia a ​los formularios que las empresas ⁠con 100 o más empleados se ven obligadas a cumplir.

La propuesta también eliminaría ‌requisitos de información similares para los sindicatos, los gobiernos estatales y ⁠locales y las escuelas públicas. No pondría fin ⁠al requisito establecido por la legislación federal de que los empleadores "elaboren y conserven dichos registros".

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La EEOC y sus homólogos a nivel estatal llevan décadas utilizando esta información para investigar ⁠denuncias de discriminación presentadas por trabajadores a título individual y para determinar si ​las empresas muestran un patrón de conducta discriminatoria. La agencia ‌también publica los datos agregados en su ‌página web sin identificar a los empleadores individuales.

Sin embargo, la presidenta de la ⁠EEOC, Andrea Lucas, nombrada por Donald Trump, afirmó que clasificar a los trabajadores por raza y sexo puede alimentar la discriminación, incluso contra grupos mayoritarios como los blancos y los hombres.

"Los informes de datos de la EEOC entran en conflicto directo con ​el requisito (de la ‌ley federal) de que las prácticas laborales sean imparciales en cuanto al color de la piel", declaró Lucas en un comunicado.

En consonancia con las iniciativas más amplias del Gobierno de Trump, Lucas ha actuado de forma enérgica para centrar los recursos de la agencia en erradicar las políticas de ⁠diversidad, equidad e inclusión que, según ella, son ilegales.

La votación del martes allana el camino para que la propuesta se publique oficialmente, dando inicio a un período de consulta pública. La norma podría quedar definitiva a finales de este año.

Kalpana Kotagal, la única miembro demócrata de la comisión, votó por rechazar la propuesta. Afirmó en un comunicado que poner fin a la recopilación de datos obstaculizaría la labor de la agencia, al tiempo que enviaría un ‌mensaje erróneo a los trabajadores y a los empleadores sobre la importancia de la protección de los derechos civiles en el lugar de trabajo.

"Estas medidas deben verse como lo que son: un intento de debilitar la igualdad de oportunidades en el empleo y de socavar los avances logrados por las mujeres y las comunidades históricamente marginadas", afirmó.

Los grupos de defensa ‌de los derechos civiles también condenaron la medida, alegando que serviría de tapadera a los esfuerzos de la comisión por diluir las protecciones legales de los trabajadores.

Los grupos empresariales llevan mucho ‌tiempo argumentando que los ⁠requisitos de información son onerosos y aportan pocos beneficios tanto a los trabajadores como a las empresas.

La EEOC afirmó el martes que la ​derogación de dichos requisitos supondría un ahorro de casi 275 millones de dólares al año para los empresarios estadounidenses y reduciría los costos de la agencia en 4 millones de dólares.

(Reportaje de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; Editado en español por Juana Casas)