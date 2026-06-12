Ruggeri sorprendió a Falcao al aire.

Radamel Falcao vive su primer Mundial desde un lugar inesperado: la cabina de ESPN. El Tigre, máximo goleador histórico de la Selección Colombia, se estrenó como comentarista para la cobertura del Mundial 2026 y, en pleno análisis, fue protagonista de un momento que se robó la escena.

Junto a Martín Souto, Esteban Edul y Marcelo Espina, el delantero se refería a cómo había llegado la Selección Colombia al torneo. Concentrado en su explicación, no advirtió lo que se gestaba a sus espaldas.

Falcao está cubriendo el Mundial para ESPN.

El susto en vivo

Fue entonces cuando Óscar Ruggeri apareció por detrás y lo sorprendió. "Viste, estás distraído", le lanzó el ex defensor entre risas, mientras Falcao reaccionaba con sorpresa y el estudio estallaba. Lejos de incomodarse, el colombiano siguió el juego y los dos terminaron fundidos en un abrazo.

No es la primera vez que el "Cabezón" se roba la pantalla en esta cobertura: viene siendo uno de los protagonistas de los momentos más virales del equipo de ESPN, siempre con su sello desfachatado.

La respuesta que se llevó los aplausos

El ida y vuelta dejó la frase de la jornada. Con la picardía de quien sabe con quién está hablando, Radamel Falcao le devolvió la gentileza al campeón del mundo que se mostró muy afectuoso con él: "Con un central así no me puedo distraer".

El guiño al pasado de Ruggeri como uno de los mejores marcadores centrales de la historia argentina selló un cruce que fue pura buena onda y respeto mutuo entre dos referentes que hoy comparten pantalla.

Para Falcao, además, es el inicio de una etapa nueva. El Tigre, que brilló en River, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United y Galatasaray antes de volver al país para jugar en Millonarios, define su futuro como jugador y, mientras tanto, asumió por primera vez el rol de comentarista.

Desde la cabina acompañará el camino de Colombia, que comparte el Grupo con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, en una fase de grupos que promete ser exigente para el conjunto cafetero.