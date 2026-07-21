Los antecedentes de Franco Colapinto en Hungría que entusiasman a Alpine en la Fórmula 1

El argentino tiene un buen historial en el Hungaroring.

Tras haber finalizado en el décimo lugar este domingo en el GP de Bélgica, Franco Colapinto ya comienza a prepararse para lo que será la siguiente cita de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría. La decimoprimera fecha, que marcará el cierre de la primera parte de la temporada, se disputará este fin de semana en el Hungaroring de Budapest, un circuito en el que el pilarense ya ha tenido algunas actuaciones.

La primera aparición del piloto argentino en la capital húngara fue en 2022, cuando corría en la F3 con Van Amersfoort Racing y obtuvo un podio al terminar en el segundo lugar en la carrera sprint entre Caio Collet y Kush Maini, aunque quedó fuera de los puntos en la principal al finalizar decimoquinto. Al año siguiente, ya con los colores de MP Motorsport, Colapinto volvió a Budapest con mejores resultados, puesto que sumó en ambas oportunidades.

De hecho, Franco fue séptimo en la sprint y sumó otro podio con el tercer puesto en la principal detrás de Zak O'Sullivan y Dino Beganovic, mientras que el salto a la F2 hacia 2024 también le dio puntos, al menos en la primera salida. Y es que el pilarense terminó en el quinto lugar en la carrera corta, aunque volvió a quedarse fuera de los puntos en la principal, en la que terminó en el decimotercer puesto.

Ahora bien, en su primer año con Alpine en la F1, Colapinto no pudo sumar puntos, ya que cruzó la línea de meta en el decimoctavo lugar con el A525, cuatro posiciones por debajo de su resultado en la clasificación. A favor del argentino hay que mencionar que Pierre Gasly tampoco había tenido un buen fin de semana en la última visita al Hungaroring, ya que terminó decimonoveno, dos posiciones detrás de su lugar de largada.

Para este fin de semana, Franco tendrá su quinta presentación en el trazado húngaro en una fecha que podría ser clave para su futuro en la máxima categoría. Esto se debe a que su contrato con Alpine finaliza en diciembre, por lo que un buen resultado en el GP de Hungría podría garantizarle que se avancen en las negociaciones de cara al 2027 durante el receso por el verano europeo que comenzará el próximo lunes.

Colapinto en el podio de Budapest en F3.

Horarios del GP de Hungría 2026 de F1

Tras el GP de Bélgica, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Hungaroring, donde se disputará el Gran Premio de Hungría entre el 24 y 26 de julio por la decimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: