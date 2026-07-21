EEUU envía un primer vuelo humanitario a Cuba en el marco de paquete de ayuda

FOTO ARCHIVO-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, interviene durante una reunión ministerial en el Departamento de Estado en Washington.

​Estados Unidos envió el martes un vuelo humanitario a Cuba, informó el ‌Departamento de Estado, ‌como primera parte de un nuevo compromiso de ayuda por valor de 100 millones de dólares, mientras Washington aumenta la presión sobre el Gobierno comunista de la isla.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en ​mayo que ⁠Estados Unidos ofrecía a Cuba un paquete ‌de ayuda sin precedentes, diseñado ⁠para ayudar al pueblo ⁠cubano, pero no a su Gobierno, a pesar de que Washington ha bloqueado la mayoría ⁠de los envíos de petróleo a ​la isla caribeña y ha ‌impuesto numerosas sanciones económicas.

Las ‌autoridades cubanas se mostraron inicialmente recelosas ⁠ante la oferta de ayuda y rechazaron las peticiones estadounidenses de reformas políticas, culpando a Washington de los cortes de ​electricidad ‌y la escasez de productos, pero parecen haber accedido a aceptar la ayuda en el marco de las conversaciones con funcionarios del Gobierno de ⁠Donald Trump.

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El Departamento de Estado informó el martes que la ayuda, que incluía alimentos y kits de higiene para hasta 700 familias, estaba siendo entregada por Catholic Relief Services y se sumaba a los 9 millones de ‌dólares de ayuda estadounidense distribuidos antes por la Iglesia católica.

"Aprovechando el éxito del programa anterior, la entrega directa de productos humanitarios por parte de representantes de las parroquias ‌locales de la isla garantizará que la ayuda esencial de Estados Unidos llegue a los cubanos ‌de a ⁠pie que la necesitan, sin que el régimen pueda desviarla ni ​robarla", dijo el departamento.

Con información de Reuters