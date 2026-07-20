Crece el conflicto con el intendente de Poggi: ATE rechazó el escaso aumento en la capital puntana

El conflicto entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Municipalidad de San Luis, dirigida por Gastón Hissa, intendente y figura del círculo cercano del gobernador Claudio Poggi, sumó un nuevo capítulo luego de que el jefe comunal anunciara una recomposición salarial del 10% para los trabajadores municipales. Lejos de desactivar la tensión, el incremento fue rechazado por el gremio, que sostuvo que la propuesta no alcanza para recuperar el poder adquisitivo perdido, tanto a nivel provincial como local, y confirmó la continuidad del estado de alerta.

La decisión del Ejecutivo municipal se da en un contexto de estrecha sintonía política e institucional entre Hissa y Poggi, quienes mantienen una gestión coordinada. En ese marco, desde ATE sostienen que las políticas salariales impulsadas tanto por la Provincia como por el Municipio fueron ajustes profundizados en los distintos niveles del Estado. Para el sindicato la propuesta del 10% no revierte la pérdida acumulada y además denuncian que deja sin respuesta otros reclamos vinculados a las condiciones laborales.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo municipal, el aumento del 10% para julio permitirá que la actualización acumulada de los salarios durante 2026 alcance el 17%, porcentaje que se encuentra en línea con la inflación acumulada en lo que va del año. ATE ya había advertido la crisis salarial y el aumento ofrecido no revertirá la situación.

El Municipio defendió la actualización salarial

En un comunicado público, el sindicato sostuvo que el aumento "no recompone la enorme pérdida salarial provocada por la inflación y la devaluación" y advirtió que los ingresos actuales "no cubren las necesidades básicas y profundizan el endeudamiento" de los trabajadores municipales.

Además del reclamo por una recomposición salarial mayor, el gremio volvió a plantear una serie de demandas que, según sostiene, permanecen sin respuesta desde hace meses. Entre ellas figuran el pase al básico de todas las sumas no remunerativas, la recategorización sin discriminación de los trabajadores, la entrega de ropa de trabajo, el cese de situaciones de violencia laboral y el pase a planta permanente de contratados, monotributistas y beneficiarios de ayudas económicas.

Desde ATE consideran que la discusión ya no pasa únicamente por el porcentaje de aumento, sino por la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales y avanzar en la regularización de quienes se encuentran en situaciones de mayor precariedad.

ATE ratificó el plan de lucha

El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, confirmó en diálogo con medios locales que el sindicato mantendrá las medidas de protesta y profundizará las acciones de visibilización en los distintos sectores municipales.

"Desde ATE se declaró el Estado de Alerta y se iniciará un plan de acción con recorridas por los lugares de trabajo, asambleas y actividades de visibilización para organizar el reclamo y defender el salario", afirmó el dirigente y remarcó que el sindicato insistirá con todos los puntos incluidos en su pliego de reivindicaciones, al considerar que la situación salarial de los trabajadores continúa siendo crítica.

"No se va a aceptar que el ajuste siga cayendo sobre quienes sostienen todos los días los servicios públicos. La organización y la unidad de las y los trabajadores son el camino para conquistar salarios dignos y mejores condiciones laborales", concluyeron desde la organización sindical.

Con el rechazo al aumento y la continuidad del estado de alerta, el conflicto entre el Municipio y ATE permanece abierto, mientras el gremio busca mantener la presión para reabrir la discusión salarial y obtener respuestas a los reclamos laborales que sostiene desde hace varios meses.

Un espejo del plano provincial

A nivel provincial, ATE San Luis ya había denunciado un severo deterioro en la situación salarial de los empleados públicos, responsabilizando de forma directa a la gestión del gobernador Claudio Poggi por aplicar recortes que profundizaron la pérdida del poder adquisitivo. De acuerdo con los datos brindados por el sindicato, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 228,5% frente a un incremento de los haberes estatales de apenas el 138,77%, brecha que dejó a gran parte del sector por debajo de la línea de pobreza.

Esta realidad obligó a seis de cada diez trabajadores a endeudarse para cubrir sus necesidades mínimas, encontrándose ya un 30% de ellos en situación de mora absoluta tras priorizar el pago de la canasta básica. Ante la falta de paritarias y canales de diálogo con el Ejecutivo provincial, ATE envió una carta documento exigiendo precisiones sobre el estado de las cuentas públicas.

Asimismo, el sindicato ratificó su reclamo por una recomposición salarial urgente que frene el impacto de la crisis socioeconómica local, la cual ya registra un aumento de la pobreza en el Gran San Luis, caídas severas en el empleo formal y un fuerte desplome en los sueldos reales de sectores clave como la docencia y la salud pública.